Sfaturile specialiștilor în ceea ce privește alegerea unei canapele extensibile

Avand in vedere multitudinea de produse pe piata, alegerea obiectelor de mobilier poate fi uneori destul de dificila. Atunci cand discutam despre alegerea unei canapele extensibile potrivite alegerea devine si mai grea, mai ales daca nu cunoastem regulile esentiale dupa care ar trebui sa ne ghidam.



Specialistii in design si mobilier interior atrag atentia asupra unor trucuri prin intermediul carora veti reusi sa faceti cea mai buna investitie. Iata care sunt acestea:

Utilitatea

Utilitatea sau functia pe care o va indeplini canapeaua este direct proportionala cu locul in care aceasta va fi amplasata. In cazul in care esti in cautarea unei canapele pentru living, iar singura functie pe care trebuie sa o indeplineasca este aceea de a asigura confortul tau si al familiei tale, te poti orienta catre o canapéa fixa. In cazul in care consideri ca vei dormi pe ea sau iti vei primi musafirii in living, cel mai indicat ar fi sa optezi pentru o canapéa extensibila. Canapeaua extensibila este o optiune extrem de comoda deoarece nu are doar calitatile unei simple canapele, ci si atributiile unui pat.

Dimensiunea

Cand alegi o canapéa extensibila sau orice alta piese de mobilier trebuie sa te gandesti bine la dimensiunea incaperii. De exemplu, intr-un living generos, mobilat destul de sumar, o canapéa de 5-6 persoane va fi piesa de rezistenta, insa aceeasi canapéa poate aglomera nespus spatiul daca incaperea este destul de mica. In cazul in care trebuie sa alegi o canapéa extensibila pentru camera copilului va trebui sa optezi pentru un model cat mai compact, cu doar doua locuri si cu extensie frontala si astfel vei lasa camera mai libera pentru joaca.

Stilul

In ceea ce priveste alegerea stilului, alegerea va apartine in totalitate. In mod evident, fiecare casa este decorata intr-un anumit stil, iar in functie de acesta se aleg piesele de mobilier. Asa ca daca in locuinta ta predomina stilul modern, ar trebui ca si canapeaua sa fie „croita” pe aceeasi idee. Un model de forma geometrica, in linii drepte iti va completa perfect decorul modern al livingului. Iar daca esti adeptului stilului clasic, ar trebui sa alegi un exemplar cu forme rotunjite si cu tapiterie specifica stilului tau preferat.

Tapiteria

Deoarece discutam despre canapele extensibile, tapiteria este extrem de importanta. Nu te arunca sa cumperi o canapea doar pentru ca iti place cum arata stofa din care este realizata tapiteria. Daca vrei sa te asiguri ca modelul ales va arata la fel de bine si dupa o lunga perioada de timp, asigura-te ca tapiteria este confectionata din tesatura de calitate, usor de curatat. Desi mai frumoase decat stofele sintetice, cele din fibre naturale (bumbac, in etc.) isi vor pierde rapid aspectul de nou. Iar daca totusi preferi bumbacul si inul, asigura-te ca tapiteria este dehusabila, astfel incat sa o poti spala periodic si chiar inlocui dupa o vreme.