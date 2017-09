Cum vinzi în timp util un apartament în Bacău [P]

Piata imobiliara din Bacau a devenit se pare una foarte infloritoare. In ultimul timp cotatia pietei in materie de anunturi imobiliare Bacau schimba cifrele. Spre exemplu, la capitolul vanzare, preturile incep cu 523 € de la zona Izvoarele, urcand si pana la peste 800, cea mai scumpa locatie fiind la recordul de 962 €/mp, zona Bistrita Lac.

Insa pe langa orientativul preturilor in functie de zona in care se doreste vanzarea unui apartament, exista desigur si alte aspecte ce pot influenta o vanzare realizata rapid. Tranzactia se poate incheia cu atat mai usor cand la mijloc sta un expet in imobiliare, cel ce intermediaza aceast proces. In ceea ce priveste un potential cumparator, expertul imobiliar precum sunt cei de la Compari Imobiliare, vine cu sugestii si gaseste mai rapid locatia dorita in functie de preferinte. Din perspectiva unui vanzator, un expert in imobiliare va oferi detalii despre cum sa se realizeze totul in pasi grabiti dar calitativi.

Este de preferat sa va orientati pretul in functie de dotarile apartamentului. Nu numai locatia conteaza ci si cum a fost intretinut apartamentul. Chiar daca inca este locuit, este de preferat sa creati un ambient primitor pentru orice vizitator va va trece pragul. Preferati sa lasati casa impecabila, cu toate lucrurile la locul lor si nimci inghesuit.

Lumina naturala este cea de maxima importanta, asadar stabiliti intalnirea in orele la care puteti avea parte de o viziune mai clara a zonei. De vreme ce ati fost proprietar, stiti foarte bine care sunt punctele forte, asta ca mizati pe acestea. Spre exemplu, puneti in valoare un spatiu de relaxare, o priveliste deosebita, asezand o masa de cafea, un fotoliu confortabil in zona.

Mai mult decat atat, este de preferat sa aveti casa impecabila pentru momentele de vizita. Asta inseamna nu numai curatenie, ci si un var nou, lucruri reparate. Este chiar probabil sa reusiti sa vindeti apartamentul cu tot continutul acestuia.

Strategii pentru vanzarile imobiliare din Bacau

Aparte de cotatiile care sunt la ora actuala cu privire la zone, interesul unui cumparator vine direct proportional cu nivelul de informare pe care il are. Asadar, un sfat aplicat este acela de a expune anuntul pe cat mai multe canale, pe cat mai multe platforme special dedicate acestor tipuri de tranzactii.

Oferta celor de la Compari Imobiliare, cu site-ul oficial compariimobiliare.ro, este una complexa, incluzand anunturi de vanzare-cumparare pentru diverse zone. Actualizarea ofertelor este un factor constant, precum si variatiile de pret. Cu o transparenta in modul de lucru, ofertele regasite aici sunt in masura sa devina punct de ajutor atat pentru cumparatori cat si pentru vanzatori.

Veti primi consiliere si sprijin si post vanzare, mai ales in ceea ce priveste contractul si respectarea clauzelor acestuia.

Peste 282 de oferte de apartamente de vanzare in Bacau sunt acum disponibile. Oferta platformei online este una variata si la capitolul vanzari, cat si pentru alte orase, cu 9.400 in Bucuresti, 1.400 in Brasov, 2.500 in Constanta, 4.500 in Iasi si 2.100 in Timisoara.