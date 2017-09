Sunteți pregătite pentru Skirtbike Bacău? Prima ediție, pe 2 septembrie!

Pe 2 septembrie, Bacăul devine cel de-al 16-lea oraș în care se va desfășura fenomenul Skirtbike. Skirtbike este un eveniment cu și despre femei cu stil, care știu să pedaleze îmbrăcate și în haine chic și care vor să inspire și alte femei să-și arate grația și pe două roți.



SkirtBike a luat naștere în anul 2010, prima ediție desfășurându-se la București, un oraș nu tocmai primitor pentru bicicliști la acea vreme. De atunci, an de an a început să crească și iată că a ajuns la a opta ediție. Au început cu 150 de participante, iar la cea mai recentă competiție s-au înregistrat peste 2.000 de doamne. S-a extins și în cât mai multe orașe din țară, de la Constanța, Drobeta Turnu Severin, Iași, până la Alba Iulia, Arad, Baia Mare, Brașov, Cluj, Sibiu și Timișoara. Lor li se adaugă și orașul Bacău începând cu acest an.

Ce este Skirtbike? Este un eveniment organizat special pentru cicliste, doamne și domnișoare ce vor să le arate tuturor că poți fi elegantă și feminină chiar și pe o bicicletă. Cine spune că trebuie să porți pantaloni sport sau blugi atunci când recurgi la acest mijloc de transport? Poți la fel de sensuală îmbracată chiar și cu o rochie sau o fustă, ca să nu mai menționăm că vei întoarce cu siguranță multe capete în urma ta.

În anii 1920, Mița Biciclista a fost prima femeie din România care s-a afișat pe bicicletă, tocmai pentru că voia să își păstreze silueta. A creat un precedent și să nu uităm că acel deceniu este reprezentativ pentru emanciparea feminină, fiind cunoscut ca epoca Flapper. Femeile doreau să fie cât mai libere în exprimare, dar și în îmbrăcăminte sau în atitudine.

Anii ’50 aveau să aducă în fața opiniei publice dive în adevăratul sens al cuvântului, care au redefinit ceea ce înseamnă “feminitate” și “sensualitate” pentru totdeauna. Prima reprezentanta a sexului frumos ce a cucerit inimile bărbaților, dar și a femeilor este Marylin Monroe. Imaginea cu actrița blondă, deasupra unei guri de aerisire a metroului din New York, în celebra rochie albă baby-doll, din filmul “Șapte ani de căsnicie”, arată perfect ideea că o femeie este mult mai senzuală atunci când este și îmbrăcată cu o piesă vestimentară feminină. Celebra rochie a devenit simbolul flirtului și a și fost vândută la un preț-record de 5,52 de milioane de dolari, în anul 2011.

Grace Kelly este o altă actriță populară a anilor ’50, fiind una dintre cele mai fotografiate femei ale secolului XX. A devenit simbolul stilului clasic, cucerind publicul cu grația și eleganța sa. Este binecunoscut rolul pe care l-a interpretat Grace Kelly în filmul lui Alfred Hitchcock, “To Catch a Thief”, unde acțiunea se petrece în vile, cazinouri și hoteluri de pe Riviera Franceză, un loc renumit pentru lux, eleganță și stil.

Audrey Hepburn a fost o altă actriță iubită de public în Epoca de Aur a Hollywood-ului. A fost considerată cea mai frumoasă femeie a anilor 50 și a fost admirată pentru determinarea cu care nu a vrut să se conformeze standardelor societății de atunci.

Toate aceste dame întruchipează femeia de astăzi: puternică, frumoasă, dar și delicată și elegantă.

Skirtbike vrea să reunească toate femeile care se simt feminine, vrea să inspire și vrea să arate că poți fi în continuare delicată, chiar dacă renunți la mersul cu mașina. Bicicleta poate fi un accesoriu al frumuseții și al libertății de mișcare.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 2 septembrie, în Parcul Cancicov. Prima ediție va fi un adevărat festival, cu foarte multe activități în aer liber dedicate biciclistelor. Va avea loc de asemenea și parada Skirtbike, în care toate domnișoarele îmbrăcate în ținute cât mai chic vor defila pe străzile orașului și vor arăta cum poți să pedalezi cu stil.