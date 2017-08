Incendiul de la groapa de gunoi a Bacăului, un mare pericol pentru sănătatea noastră

Incendiul din Bacau, nestins de mai bine de o saptamina, injecteaza in atmosfera poluanti ce pot fi foarte nocivi pentru sanatatea oamenilor si pentru vegetatie pe termen lung. Este inacceptabil starea de fapt. Fiind o groapa ce cuprinde deseuri de toate categoriile, nori de fum poluant, de o gravitate extrema, se disperseaza in atmosfera continuu.



Este inadmisibil si intolerabil ce se intimpla. Este afectat Bacaul dar si orasele invecinate, functie de directia vintului care se schimba mereu in directie, sens si magnitudine.

Populatia trebuie informata sa ia masuri de protectie, sa ramine in spatii foarte ventilate si in zone cu vegetatie abundenta. Trebuie atentie la fructele, legumele, etc – inclusiv produsele lactate consumate! Atentie la produsele din piata! Compusii chimici precum dioxina rezultati din arderea deseurilor sunt extrem de periculosi si se pot regasi adsorbite sau absorbite de vegetatie cu un anume timp de remanenta, functie de concentratie si gazda expusa poluarii.

Atrag atentia, ca nu sunt implementate tehnologii de monitorizare LIVE ale acestor poluanti extrem de nocivi iar lipsa acestora trebuie sa ne responsabilizeze mai mult. Politicieni de toate culorile, autoritatile abilitate – toti/toate trebuie sa se coordineze sincron pt a inlatura cauza si efectele acestui incident. Toti respiram acelasi aer!

Conditiile metorologice pot amplifica efectul acestor poluanti dispersati in atmosfera.

Este un pericol mare care trebuie gestionat profesional, de urgenta, avind in vedere handicapul major indus de lipsa echipementelor.

Silviu Gurlui,

conf. univ. dr. la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Fizică,

directorul Laboratorului de Optica Atmosferei, Spectroscopie şi Laseri

Sursa: Facebook