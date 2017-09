Înălțarea Sfintei Cruci, ziua când se postește și nu se lucrează

Cine tine post in ziua Sfintei Cruci gaseste usor leacul daca se va imbolnavi, iar cei care lucreaza in ziua de 14 septembrie, vor cadea usor prada bolilor. De Ziua Crucii nu se mănâncă nimic ce are cruce: usturoi, nuca, perja, peste.

Acestea sint citeva dintre traditiile populare legate de Inaltarea Sfintei Cruci. Putini stiu insa ca, in ziua de 14 septembrie, ortodocsii si catolicii rememoreaza ziua aflarii Crucii pe care a fost rastignit Mintuitorul, si inaltarea ei solemna in vazul poporului, moment care a avut loc in ziua de 14 septembrie a anului 335.

Tot in aceasta zi se reaminteste intoarcerea Sfintei Cruci de la persi in biserica Sfintului Mormint (a Sfintei Cruci) din Ierusalim. Putini stiu ca in anul 335, in ziua de 13 septembrie, a avut loc sfintirea bisericii construite de imparatul Constantin cel Mare deasupra mormintului Domnului, iar a doua zi episcopul Macarie al Ierusalimului a aratat tuturor, pentru prima data, sfintul lemn al Crucii Rastignirii. De atunci, a ramas definitiv ziua de 14 septembrie, ca sarbatoare a „Inaltarii” sau „Aratarii” Sfintei Cruci.

Revenind la traditii, de Ziua Crucii pamintul se inchide si pentru plante: acum vorbesc toate florile, care-si arata parerea lor de rau ca se usuca. Acele plante care inca isi mai pastreaza viata se socotesc necurate sau a fi menite altor scopuri decit nevoilor sau desfatarilor omenesti.

Fragi, daca se vor mai gasi dupa Ziua Crucii, nu trebuie sa fie mincati, ei fiind socotiti mortilor.