Din ce în ce mai multe servicii de rent a car în România. Se justifică?

Pentru cei care ajung pentru prima data in Bucuresti si mai ales, pentru cei care ajung pentru prima data in Otopeni, socul este destul de mare, in conditiile in care exista o multime de centre de inchirieri masini ieftine. Este adevarat ca aeroportul vine la pachet cu o multime de turisti si cu romani care se intorc acasa, de la munca, insa cat de mult se justifica atatea centre de inchiriere masini aeroport Otopeni? De asemenea, ce efect are o astfel de dezvoltare asupra Romaniei?

O multime de masini de inchiriat pe aeroportul Otopeni si totusi o multime de probleme

Cei care au apelat cel putin o data la masini de inchiriat aeroportul Otopeni au ajuns la concluzia ca sunt o multime de probleme. Cele mai comune sunt urmatoarele:

• Masini care ascund diverse probleme tehnice, care sunt raportate ulterior ca fiind probleme generate de client.

• Masini mult prea vechi.

• Costuri ascunse, aparute dupa semnarea contractului.

Din fericire, toate aceste probleme ajung sa fie o simpla istorie, tocmai datorita competitiei. Firmele de rent a car din Otopeni, vazandu-se cu o concurenta din ce in ce mai mare, dar totusi cu un numar de clienti aproape constant, incearca sa descopere variante prin care sa atraga mai multi oameni in curtea lor. Tocmai de aceea, in ultimii ani, foarte multe companii au inceput sa asigure preturi din ce in ce mai mici, o multime de avantaje, cum ar fi posibilitatea de a lua masina dintr-un loc si de a o lasa in alt loc si conditii cat mai transparente de inchiriere. O masina de dimensiuni medii poate sa fie inchiriata cu preturi incepand de la 15-20 de euro pe zi, ceea ce este o suma foarte mica raportat la alte tari din Europa.

Ce trebuie avut in vedere la inchirierea unei masini?

Conform celor de la kamoauto.ro, cel mai important lucru pe care orice client trebuie sa il ia in considerare este contractul. Acesta trebuie sa fie cat mai transparent si sa aiba absolut toate detaliile legate de procesul de inchiriere. Daca nu este clar, este bine sa se opteze pentru o alta firma, chiar si cu preturi ceva mai mari.

Costurile cad pe locul doi, in conditiile in care majoritatea companiilor practica preturi asemanatoare. Atunci cand un pret pare mult prea bun pentru a fi adevarat, cel mai probabil este.

Evident, conteaza o multime de alte lucruri, cum ar fi relatia pe care cei de la companie o au cu clientii, diversele avantaje pe care le ofera pentru cei care inchiriaza pe termen lung sau de mai multe ori si proximitatea centrului fata de aeroport. Cel mai important insa, este sa se descopere o firma care poate sa asigure conditii cat mai transparente si sa garanteze siguranta.