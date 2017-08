De ce să închiriezi o mașină pentru a călători

Exista multe modalitati de transport pentru o calatorie – autocar, autobuz, tren, taxi etc – si fiecare dintre aceste solutii are avantaje si dezavantaje.

Cu toate acestea, inchirierea unei masini este una dintre solutiile pe care numeroase persoane le folosesc cel mai mult, deoarece o considera cel mai bun mod de a calatori, indiferent de motivul deplasarii.



Poate ca unele persoane favorizeaza in principal transportul cel mai ieftin si dau foarte putina importanta confortului, insa nu asa se pune problema unei calatorii cu familia in care exista si copii, situatie in care confortul este deosebit de important. Chiar daca initial, inchirierea nu facea parte din filosofia lor de calatorie, unele persoane ajung sa recunoasca ca au descoperit avantajele acestui serviciu pe care companii rent-a-car precum Ascar.ro le ofera.

Care sunt avantajele calatoriei cu o masina inchiriata?

In primul rand nu exista constrangeri legate de timp

Primul avantaj al inchirierii unei masini este ca nu exista constrangeri legate de timp. O persoana care calatoreste cu autocarul sau cu trenul va depinde de orele de plecare ale acestora, ceea ce inseamna ca este constransa sa isi planifice calatoria in functie de anumite ore si zile. Cand se calatoreste cu copii, situatia este si mai dificila in cazul in care mijloacele de transport conditioneaza deplasarea. Pe de alta parte, atunci cand se calatoreste cu mijloace de transport in comun pot sa existe inconveniente legate de intarzieri si anulari, ceea ce in cazul unei inchirieri auto nu se poate intampla.

In al doilea rand, inchirierea unei masini asigura o deplasare rapida

Masina este un mijloc de transport rapid, comparativ cu altele. De fapt, transportul public necesita ca pasagerii sa accepte opririle in statii, timp in care alti pasageri se imbarca sau coboara, se incarca bagaje s.a.m.d.. Daca timpul este limitat, se economiseste timp pretios prin inchirierea unei masini.

In al treilea rand, inchirierea unei masini se dovedeste o solutie economica

Contrar a ceea ce s-ar putea crede, inchirierea unei masini poate fi adesea o solutie economica. Cu exceptia unor firme care practica preturi de inchiriere foarte mari, se pot gasi companii precum Ascar care ofera preturi foarte competitive pentru inchirierea unei masini. Daca in calatoria cu masina respectiva pleaca mai multe persoane, se poate face un calcul rapid din care va rezulta ca inchirierea unei masini nu este neaparat o solutie mai scumpa decat transportul public. Pe de alta parte, autocarele lasa pasagerii in statii, iar trenurile in gara, de acolo se ia un taxi care presupune un al cost, pentru a se ajunge la locatie.

Masina inchiriata se dovedeste un mijloc de transport confortabil si versatil

Spre exemplu, de la Ascar.ro se poate inchiria tipul de masina in functie de necesitati: Dacia Logan 1.5 Dci, Dacia Logan New 1.5, Dacia Duster, Renault Clio 1.5 Diesel, Renault Fluence Automat, Renault Megane, Skoda Fabia, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Toyota Yaris 1.4, Seat Toledo (or similar), VW Caddy 7 seats, Nissan Qashqai Automat, VW Passat, Hyundai Santa Fe, Renault Trafic (8+1), VW Touareg SUV, Land Rover Discovery Sport, Mercedes ML etc.