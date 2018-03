Avarie din nou la conducta de apă a municipiului Bacău!

Ca urmare a unei avarii aparute pe conducta de aductiune de la Valea Uzului catre mun. Bacau – zona com. Margineni, in data de 07 martie 2018, se intrerupe furnizarea apei potabile din aceasta sursa, incepand cu ora 12.00. Programul de furnizare a apei potabile in mun. Bacau, incepand cu dupa-amiaza acestei zile, va fi restrictionat in functie de stocurile acumulate din celelalte surse.

Update: Pana la remedierea avariei la aductiunea Valea Uzului – Bacau, apa potabila in mun. Bacau va fi restrictionata si furnizata dupa urmatorul program: orele 06.00 – 08.00 dimineata si orele 18.00 – 20.00 seara.

In jurul orei 18.00, echipele S.C. CRAB S.A. au identificat avaria la aductiune, ce consta in deteriorarea unei portiuni dintr-un tub de beton precomprimat DN = 800 mm. S-au inceput lucrarile de remediere, ce constau in inlocuirea tubului afectat, dar ele sunt ingreunate de prezenta mai multor retele edilitare in zona de interventie si a situatiilor din teren nefavorabile (spatiu ingust). Vom reveni cu amanunte!