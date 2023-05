Tot ce trebuie să știi despre alergia la ambrozie

Ambrozia este o plantă cu tulpină moale care se găsește cel mai adesea în zonele rurale și în regiunile de câmpie. Între lunile târzii de primăvară și toamnă, ambrozia eliberează polen pentru a fertiliza alte plante din aceeași familie.

Polenul ambroziei este una dintre cele mai frecvente cauze ale alergiilor sezoniere. Mulți oameni au un răspuns imun negativ atunci când inspiră polen. În mod normal, sistemul imunitar apără organismul împotriva invadatorilor dăunători, cum ar fi virușii și bacteriile, pentru a evita contactul cu bolile (1).

La persoanele care au alergie la ambrozie, sistemul imunitar identifică polenul ca fiind o substanță periculoasă.

Simptomele alergiei la ambrozie

Asemenea altor alergii la polen, și alergia la ambrozie poate include simptome de febră, conjunctivită alergică și astm alergic (2).

Conjunctivita alergică poate duce la (2):

dureri oculare;

iritații;

curgerea incontrolabilă a ochilor.

În cazul astmului alergic, o persoană cu alergie la ambrozie se poate confrunta cu (2):

respirație șuierătoare;

tuse;

presiune pe piept;

dificultăți de respirație.

În unele situații, oamenii pot dezvolta, de asemenea, eczeme alergice după ce au fost expuși la polenul de ambrozie. Această erupție cutanată este compusă din mici umflături și vezicule care pot provoca mâncărimi sau dureri. Eczema alergică poate apărea în 24 până la 48 de ore după expunere și dispare de la sine în două sau trei săptămâni (3).

Cum poți ține sub control alergia la ambrozie?

Deși alergia la ambrozie nu poate fi complet vindecată, anumite medicamente fără prescripție medicală și cele eliberate pe bază de rețetă te pot ajuta să reduci și să gestionezi cu succes simptomele.

O altă soluție eficientă poate fi imunoterapia. Aceasta implică expunerea treptată a pacientului la ambrozie odată sau de două ori pe săptămână timp de aproximativ șase luni. După această perioadă, frecvența de expunere se poate reduce, în funcție de răspunsul organismului pacientului la ambrozie (2).

Imunoterapia este un tratament pe termen lung și poate dura un an întreg pentru a începe să observi îmbunătățiri la nivelul simptomelor.

Cum să eviți polenul ambroziei?

Ambrozia este greu de evitat deoarece se răspândește foarte ușor prin aer. Cu toate acestea, există câțiva pași pe care îi poți urma pentru a reduce expunerea (2).

Ține geamurile închise pentru a preveni pătrunderea polenului;

Minimizează activitățile în aer liber între orele 5 și 10 dimineața atunci când cantitatea de polen produsă este foarte mare;

Ține geamurile mașinii închise atunci când conduci;

Dacă plănuiești o vacanță în timpul sezonului de polen, caută o zonă cu conținut scăzut sau chiar fără polen, cum ar fi la plajă sau într-o croazieră pe ocean;

Încearcă să usuci așternuturile și îmbrăcămintea în mașina de spălat (dacă există funcția de uscare). Polenul se poate pune pe haine dacă acestea sunt uscate în aer liber în sezonul de polen.

De asemenea, anumite fructe, legume, semințe și ierburi proaspete pot conține proteine similare cu polenul de ambrozie. Dacă observi manifestări atunci când consumi oricare dintre alimentele de mai jos și ai alergie la ambrozie, poate fi necesar să le eviți:

Orice tip de pepene;

Mango;

Banane;

Ceai de mușețel;

Echinaceea;

Anghinare;

Castraveți;

Zucchini.

Poate dura ceva timp pentru a descoperi ce schimbări în stilul de viață și ce medicamente sunt potrivite situației tale. Chiar și atunci când ai găsit combinația perfectă, simptomele pot fi gestionate mai bine într-un moment al anului și mai puțin bine în alte momente când nivelurile de polen sunt ridicate.

Adresează-te întotdeauna medicului specialist pentru a-ți oferi un plan corespunzător de ameliorare a simptomelor alergiei la ambrozie.

