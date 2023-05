Ce nu trebuie să lipsească din ținuta ta de vreme caldă?

În oraș, sub soarele tropical sau în croazieră, să alegi așa cum trebuie piesele vestimentare care să compună cele mai frumoase ținute de vară este un lucru extrem de important. Dar, vara este extrem de important să aduci un plus de lejeritate în dressing. Care sunt piesele vestimentare ce nu trebuie să lipsească din ținuta ta estivală?

O rochie lungă – o alegere ideală pentru vară prin excelență

Rochia lungă este cea mai bună alegere pentru vară. Oferă un confort optim atunci când zilele sunt foarte călduroase și însorite, grație croielii sale ample care lasă aerul să circule. De asemenea, rochia lungă este o piesă vestimentară polivalentă, care se poate purta foarte bine și cu alte piese vestimentare, precum Geci de piele Damă atunci când seara este mai răcoare. Se poate purta atât la un eveniment mai formal, cât și la unul mai casual.

Dar, rochia lungă trebuie să se aleagă într-un ton mai neutru pentru ca aceasta să fie atemporală și să continue să fie purtată an de an fără să se demodeze. În ceea ce privește încălțămintea, poate fi asortată cu o pereche de sandale plate pentru un look casual sau îmbrăcată cu tocuri înalte pentru o ocazie mai formală. Dar, de ce nu, ținuta poate fi completată și cu Pantofi sport și teniși Puma Damă. Se poate cu cercei aurii pentru a face look-ul mai sofisticat și mai elegant.

Pantalonii scurți de blugi – alte piese vestimentare indispensabile din garderoba pentru vreme caldă

Mari clasici atunci când vine vorba despre garderoba de vară, pantalonii scurți de blugi sunt perfecți pentru vară. Sunt foarte ușor de purtat și de asortat cu numeroase topuri, tricouri, bluze sau cămăși. Dar și cu accesorii precum https://answear.ro/m/tommy-hilfiger/femei/accesorii/portofele. Deci sunt piese vestimentare polivalente care pot să creeze cele mai frumoase ținute și asocieri care vor marca vara.

Fusta mini de blugi- o altă piesă vestimentară ideală pentru vară

Fusta mini din denim este o piesă foarte confortabilă de purtat, deoarece este confecționată din țesături moi și respirabile, care permit pielii să respire și, prin urmare, să transpire mai puțin.

Minijupa din denim este, de asemenea, o piesă ușor de asortat cu alte piese din garderoba ta estivală. Poate fi purtată cu adidași pentru un look casual, sau cu sandale cu barete pentru o seară mai elegantă. De asemenea, poate fi asortată cu un blazer sau o jachetă de piele pentru un look mai sofisticat.

Pantalonii din in – cei mai confortabili

Pantalonii din in sunt alegerea perfectă pentru vară. Inul este o fibră naturală care lasă pielea să respire. Deci este materialul ideal pentru zilele mai calde de vară. Poate să fie purtat cu numeroase topuri precum tricouri, cămăși și alte bluze, dar și cu cea mai mare varietate de pantofi de la cei mai eleganți la cei mai clasici.

Un costum de baie simplu și atemporal pentru o garderobă de succes

Dacă ești în căutarea unui costum de baie de bază, nu putem decât să îți recomandăm un model simplu, cu o croială atemporală. Având la dispoziție atât de multe modele din care poți alege, poți fi sigură că vei găsi un bikini sau un costum întreg care să se potrivească tipului tău de corp. Mai greu va fi să alegi un singur model.

Nu uita deci că vara rimează cu rochițe, fustițe, pantaloni scurți, culori vesele și motive foarte colorate.