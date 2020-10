Servicii SEO de calitate de la R2.ro

Mediul online este unul vast si plin de posibilitati, iar in ceea ce priveste site-urile, optimizarea SEO este mai mult decat esentiala.

Ce este SEO?

SEO (Search Engine Optimization) reprezinta optimizarea motorului de cautare si este practic un set de reguli pentru optimizarea site-ului dumneavostra, astfel incat acesta sa se poata clasa cat mai sus in rezultatele organice ale motoarelor de cautare, adica, in topul cautarilor in ceea ce priveste motorul de cautare Google, acesta fiind cel mai utilizat in cazul nostru. Este o modalitate excelenta de a creste calitatea unui site web, facandu-l usor de utilizat, mai rapid si mai usor de navigat.

Iata pe scurt, care sunt cateva dintre cele mai importante motive pentru care optimizarea SEO este importanta!

Vizibilitate crescuta

Atunci cand sunt cautate servicii sau un produse online, utilizatorii sunt mai predispusi sa aleaga una dintre primele 5 – 10 sugestii pe care motorul de cautare le afiseaza. Optimizarea SEO va ajuta sa va pozitionati mai bine in rezultatele cautarii si sa obtineti mai multa vizibilitate online, crescand astfel sansele ca utilizatorii sa aleaga site-ul dumneavoastra.

Trafic web crescut

Prin cresterea vizibilitatii, practic vorbind, optimizarea SEO mareste traficul organic al motorului de cautare, crescand la randul sau numarul de vizitatori pe care pagina dumneavoastra il vede in fiecare zi. Acest lucru se coreleaza direct cu o crestere a vanzarilor.

Plus de incredere

Cu cat serviciile de optimizare SEO sunt mai bune, cu atat veti aparea in topul motoarelor de cautare mai mult si mai des. Datorita faptului ca va creste vizibilitatea si site-ul dumneavoastra se va clasa in topul cautarilor intr-un motor de cautare, oamenii vor tinde sa aiba mai multa incredere. Orice utilizator va tinde sa mearga pe recomandarile generate de motorul de cautare, deoarece o pozitie mai inalta, se poate traduce prin calitatea superioara a produselor si serviciilor oferite.

Experienta utilizatorului

Un site web bine optimizat din toate punctele de vedere, in special in ceea ce priveste optimizarea SEO, va putea oferii utilizatorilor cele mai bune experiente online. Optimizand site-ul pe baza experientei utilizatorului, motoarele de cautare precum Google au posibilitatea de a extrage cu usurinta toate acele informatii esentiale, astfel incat sa se poata creea o strategie foarte bine pusa la punct, in vederea imbunatatirii experientei utilizatorilor.

