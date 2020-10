De ce Fifa Ultimate Team poate fi considerat gambling [P]

Pentru iubitorii sportului rege, Fifa Ultimate Team este noua provocare care s-a extins la nivel mondial. Ai posibilitatea ca din intimitatea casei tale să dai în sfârşit proba talentului în materie de fotbal! Și, dacă eşti şi un practicant de jocuri de noroc, este timpul să combini cele 2 pasiuni şi să faci şi nişte bani frumoşi.

Se depun bani reali pentru pachetele de jucători

În Fifa Ultimate Team poţi alege din mii de jucători de fotbal profesionişti, din toate timpurile, pe care îi poţi pune la treabă formând o echipă imbatabilă. Tot secretul în alcătuirea unei echipe este să alegi pachete de jucători care pot să echilibreze echipa. Dacă reuşeşti să aduci în echipă jucători care să aibă în comun naţionalitatea, clubul în care activează sau campionatul, succesul este asigurat garantat.

Dacă o să intri pe site-uri online de tip Gamersaloon, o să ai surpriza să joci pe bani reali şi să îţi satisfaci atât pasiunea cât și partea de câştiguri financiare. Poţi achiziţiona pe bani adevăraţi pachete de jucători prin care să-ți formezi o echipă de fotbal performantă. Dacă în formatul fără bani Fifa Ultimate Time făceai acest lucru prin punctele acumulate sau prin jetoanele de aur, argint sau bronz, în asemenea site-uri de gambling, pachetele se pot achiziţiona numai pe bani buni.

Ca la alte site-uri specializate în jocuri de noroc, trebuie să fi clientul acestuia, să ai un cont de jucător şi să treci efectiv la joc. În momentul actual, dacă vrei să obţii un bonus fără depunere nu vei beneficia de acest lucru dar poţi obţine în schimb o sumă de bani fixă folosită pentru a cumpara pachete de jucători. Unele site-uri oferă chiar posibilitatea de a debuta acumulând puncte pe care ulterior să le foloseşti pentru a le putea preschimba în bani reali. Ai posibilitatea să joci în turnee zilnice sau săptămânale, sau chiar să îţi provoci prietenii să intre în această competiţie pe bani reali. Îi poţi înregistra pe un asemenea site în mod gratuit şi amândoi puteţi depune bani în potul care urmează să fie câştigat în cadrul unui turneu de Fifa Ultimate Team.

Ţine tot de noroc şi şansă

Ca la fotbalul adevărat, Fifa Ultimate Team se raportează tot la şansă şi noroc. Ai urmărit cu siguranţă meciuri de fotbal unde echipa favorită nu reuşea să marcheze, în ciuda mulţimii de ocazii avute pe teren. Mingea nu vrea pur şi simplu să intre în poartă, indiferent de măiestria jucătorilor, iar echipa adversă net inferioară înscrie un gol izbăvitor din senin, fără să se forţeze prea mult. Este exemplu perfect că norocul este cel care dictează în asemenea împrejurări şi că şansa de multe ori apare acolo unde nu te aştepţi.

În fotbal există zicala conform căreia ocaziile se răzbună. Echipa mai prost cotată înscrie la o fază care nu anunţa nimic în acest sens în timp ce echipa favorită se întrece în ratări care de care mai spectaculoase. Şi în Fifa Ultimate Team totul ţine de şansă, însă ţi-o poţi apropia mult mai repede prin modul în care îţi formezi echipa, starurile pe care le pui la treabă şi pachetele de jucători înzestraţi cu calităţi superioare pe care ţi le adjudeci. Este un joc unde se relevă calităţile tale de antrenor dar şi cele de manager, aşa că decide în cunoştinţă de cauză echipa pe care o introduci în teren şi ţine cont întotdeauna de numele jucătorilor care formează echipa adversă. Dacă o să reuşeşti să îmbini într-un mod armonios aceste 2 atribute, şansele tale vor fi întotdeauna net superioare adversarilor iar victoria este aproape garantată.

Poate deveni la fel de captivant ca jocurile de noroc

Ce oferă jocurile de noroc? Adrenalină şi câştiguri la maxim! Ce te împiedică să găseşti aceleaşi lucruri la Fifa Ultimate Team? Nimic! Dimpotrivă, dacă joci la un slot te aştepţi ca anumite combinaţii să apară pe role şi să determine câştigul sperat, jocul devenind la un moment dat previzibil. Aceleaşi simboluri aterizează pe ecran, plăţile sunt cele aşteptate iar dacă vrei un câştig cu adevărat impresionant, miza ta de joc trebuie să fie una foarte mare. Este posibil ca la un moment dat să intervină şi plictiseala. La Fifa Ultimate Team, jocul de fotbal te va uimi însă de fiecare dată prin alte cadre, niciodată identice cu cele anterioare.

Aici, jucătorii îşi arată talentul pe terenul de fotbal virtual. Jocul într-o echipă are un farmec aparte, pentru că tot întregul este pus în acţiune de un item extrem de dorit, mingea de fotbal. Te bucuri la fiecare gol, regreţi orice ratare, ce mai, adrenalină la maxim! În plus, dacă jocul va începe să se regăsească pe site-uri legale de jocuri de noroc din România, câştigurile financiare pe care acest joc ţi le poate aduce nu sunt deloc neglijabile şi în plus îţi vor aduce recunoaşterea ca un jucător de temut în Fifa Ultimate Team.

Fără îndoială că Fifa Ultimate Team este o variantă viabilă pentru jocurile de noroc. Poţi câştiga experienţă jucând în competiţii care nu necesită fonduri şi să faci acest lucru doar din plăcerea de a fi în centrul sportului rege al planetei, fotbalul. Poţi trece însă la un alt nivel profesionist şi să faci din Fifa Ultimate Team un joc care să îţi aducă şi satisfacţii financiare importante. Ţine doar de profilul tău de jucător să împleteşti cât mai bine pasiunea pentru fotbal şi jocurile de noroc.