Înșelăciuni imobiliare: ghid de prevenire

Cazurile persoanelor înșelate, escrocate de tot felul de indivizi în momentul în care au dorit să-și cumpere o locuință, a celor care au luat „teapa” când și-au închiriat casa și s-au trezit fără ea sunt nenumărate.

Din acest motiv, un adevărat “Ghid de Prevenire a înșelăciunilor imobiliare” a fost realizat de “Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității” din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române în colaborare cu Asociația Românâ a Agențiilor Imobiliare.



Cum si locuitorii Bacaului se inscriu pe orbita gravitationala a victimelor inregistrate in domeniul imobiliar, ocupand locul 6 intr-un clasament “de serviciu” realizat de Ministerul Administratiei si Internelor (dupa cei din Bucuresti, Timisoara, Constanta, Iasi si Cluj), astazi va prezentam in premiera o varianta adaptata a “ghidului”, pe intelesul tuturor.

Multumim si pe aceasta cale profesionistilor din cadrul IGPR pentru intreg sprijinul acordat in realizarea materialului de fata!

Fata nestiuta a escrocilor

Conform surselor citate anterior, spre deosebire de ceilalti infractori, escrocii se caracterizeaza prin inteligenta, perspicacitate, prestanta, aplomb, simtul observatiei si al oportunitatii, precum si alte aptitudini care le permit sa-si adapteze modul de operare in functie de situatie si de victima.

Acestor infractori le sunt specifice miscarea rapida dintr-o zona in alta si cunoasterea problemelor comerciale, a cutumelor profesionale precum si a legislatiei in materie. Inteligenta si inventivitatea escrocului il ajuta in depistarea persoanelor credule, naive, in sesizarea dorintelor potentialelor victime asupra carora se decide sa actioneze.

Perspicacitatea este un atribuit al acestor gen de infractori de care se folosesc in raport cu situatiile existente sau aparute, la care gasesc spontan explicatii ori motivatii menite sa mentina in eroare victima.

Tupeul pe care aceste persoane il au consta in pozitia hotarata convingatoare pe care o adopta in dialogul direct cu victima, in sustinerea elementelor mincinoase, fara sfiala si fara gesturi care sa le demaste.

Un alt element care inlesneste activitatea escrocilor este tinuta eleganta, ingrijita pe care o afiseaza. Prin aceasta, ei creaza impresia ca si detin functii atunci cand si le atribuie. In fapt, ei nu doresc decat sa induca in eroare diverse persoane si sa obtina profituri mari prin incalcarea legii.

Inselaciunile imobiliare: moduri de operare

Agentii Imobiliare “fantoma” – In astfel de cazuri, escrocul pretinde ca este directorul sau reprezentantul unei firme (care, in fapt, nu exista) ce are drept obiect de activitate tranzactiile imobiliare. Pentru a fi mai credibili inchiriaza un apartament, procura o stampila, chitantiere si precontracte, dupa care isi cauta victime publicand anunturi potrivit carora agentia respectiva intermediaza vanzarea si cumpararea de locuinte, in diverse ziare.

Atunci cand si-a gasit clienti, cel in cauza le percepe comisioane pentru care elibereaza si cate o chitanta stampilata, lucru ce induce ideea de legalitate. Dupa ce a obtinut in acest mod o anumita suma de bani, infractorul dispare.

Agenti imobiliari inexistenti – De aceasta data, “intreprinzatorul” (a se citi escrocul) se prezinta drept agent imobiliar la o firma oarecare ce poate exista sau nu si foloseste o legitimatie falsa sau falsificata, care ii atesta calitatea pretinsa.

“Povestea” spusa de el in legatura cu seriozitatea, succesul si comisioanele mici pe care le percepe agentia la care lucreaza are rolul de a incinta potentialele victime.

Dupa ce acestea au fost convinse sa-i incredinteze ofertele lor, infractorul solicita diverse sume de bani pentru a intermedia vanzarea sau cumpararea locuintei. Cei care au facut greseala sa plateasca sumele cerute asteapta apoi zadarnic vesti de la escroc.

Variante “de rezerva” – Interesant de retinut, conform lucratorilor din Inspectoratul General al Politiei Romane, vremea concubinilor sau logodnicilor “de profesie” nu a trecut. Doar scopurile urmarite de acestia s-au modificat, in sensul ca de la mici avantaje materiale obtinute in baza unei astfel de relatii s-a ajuns la escrocherii ce au drept obiectiv vanzarea ilegala a apartamentului partenerului sau partenerei.

Astfel, un individ ce are interese de acest fel, dupa ce a castigat increderea celuilalt, ii sustrage actele de proprietate ale locuintei si buletinul de identitate.

Acest din urma document este falsificat prin inlocuirea pozei titularului (cu ajutorul noilor tehnologii de scanare si printare) cu cea a unui complice care vinde apoi apartamentul, al carui proprietar de drept se pretinde.

Prin intermediul concubinei sau concubinului victimei, falsul proprietar poate asigura vizitarea locuintei in cauza, dand astfel incredere posibililor clienti.

Inselaciunile imobiliare vizeaza adesea persoanele in varsta

Batranii constituie si in cazul acestui gen de infractiune una din categoriile defavorizate, datorita naivitatii, necunoasterii anumitor proceduri sau increderii pe care o acorda diversele persoane, cunoscute sau nu, cu care vin in contact.

Exista mai multe posibilitati prin care persoanele de varsta a treia pot fi inselate de catre cei care le acorda “dezinteresat” sprijinul, de persoanele pe care le gazduiesc, vecini sau chiar rude.

Acte falsificate -Trebuie sa stiti faptul ca, in cele mai multe cazuri, chiriasii sunt de buna credinta, dar printre acestia exista si indivizi care profita de neglijenta proprietarilor in ceea ce priveste modul de pastrare a actelor casei si a celor de identitate pentru a-si insusi pe nedrept locuintele acestora.

Intrand in mod fraudulos (prin furt) in posesia documentelor sus-amintite, acest gen de infractori falsifica actul de identitate dupa care vand apartamentul in cauza.

Uneori, chiar proprietarii sunt cei care ofera aceste acte persoanelor gazduite in scopul obtinerii vizei de flotant, dar ele sunt folosite, uneori, asa cum am aratat anterior.

“Cecuri” in alb – O alta situatie intalnita este cea in care se obtine o semnatura “in alb” de la proprietarul unei case, in baza careia escrocul intocmeste ulterior o procura prin care pretinde ca a fost mandatat sa vanda locuinta, lucru pe care il si face.

Mai mult, pot aparea probleme de genul celor care fac obiectul avertismentelor de fata si atunci posesorii locuintelor incheie de buna voie un contract de vanzare-cumparare cu o persoana oarecare (vecin, ruda, cunostinta), fara insa a verifica existenta unei clauze prin care sa li se asigure ramanerea in casa pentru un anumit interval de timp.

Din pacate insa, de cele mai multe ori, dupa definitivarea formalitatilor, proprietarii sunt obligati sa evacueze locuinta.

Falsuri peste tot – Daca in cazurile mentionate pana acum era necesara participarea intr-un fel sau altul a proprietarilor, in aceasta situatie escrocii, care de regula sunt chiriasi, pentru a putea asigura astfel vizitarea locuintelor, obtin prin diverse metode (toate ilegale) acte de proprietate false dupa care modifica un buletin de identitate astfel incat apartamentul sa figureze pe numele unuia dintre complici.

Acesta vinde casa, care “trece” de la un individ la altul, toti cei implicati facand parte din acelasi grup infractional. La un moment dat, in acest “lant” intervine un cumparator de buna credinta care face achizitia in mod legal platind suma ceruta si intocmind actele necesare cu respectarea procedurilor in vigoare.

Acesta va avea surpriza sa constate ca, de fapt, a platit pentru a intra in litigiu cu proprietarul de drept.

Codul Penal nu iarta

Codul Penal prevede infractiunea de inselaciune la art. 215 dupa cum urmeaza:

“Inducerea in eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 12 ani”(…)

“Inselaciunea savarsita prin folosirea de nume sau calitati ori de alte mijloace frauduloase, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani”(…)

“Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica reguli privind concursul de infractiuni”(…)

“Inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane, cu prilejul incheierii sau executarii unui contract, savarsita in asa fel incat fara aceasta eroare cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alineatele precedente, dupa distinctiile acolo aratate”.

Sfaturi de la politisti pentru a preveni inselaciunile imobiliare

Pentru a nu deveni victime ale infractiunii de inselaciune in tranzactii imobiliare, se recomanda a lua cateva masuri de siguranta pentru fiecare situatie prezentata:

A. – este util sa verificati agentia imobiliara la care apelati la Registrul Comertului pentru a stabili daca aceasta este inregistrata si la Administratia Financiara cu scopul de a va asigura ca societatea in cauza desfasoara activitati in perioada in care dvs. solicitati o intermediere in domeniu;

– discutati cu subofiterul “sectorist” (de proximitate) sau cu ofiterul de la Politia Criminala care are in competenta zona in care se afla agentia respectiva pentru a obtine referinte despre activitatea acesteia.

B. – controlati cu atentie legitimatia pe care o prezinta agentul imobiliar (un astfel de act este necesar sa aiba o viza lunara sau trimestriala, sa nu contina stersaturi, iar liniile stampilei de pe fotografie, care trebuie sa corespunda cu persoana in cauza, sa coincida cu liniile stampilei de pe fila pe care este lipita);

– cereti numarul de telefon de la agentia pe care pretinde ca o reprezinta si sunati la acesta pentru a obtine date despre el;

– daca v-ati decis sa apelati la respectiva societate imobiliara, procedati la verificarea ei dupa algoritmul de la punctul “A”. In cazul in care va aflati in situatia A sau B, va sfatuim sa nu incredintati actele de proprietate originale nici unei alte persoane, indiferent de motivele invocate. De asemenea, trebuie stiut faptul ca nu se platesc comisioane decat dupa realizarea tranzactiei (vanzare sau cumparare).

C. – selectati cu atentie persoanele care va intra in locuinta;

– pastrati documentele (acte de proprietate si de identitate) in locuri greu accesibile, cunoscute doar de dvs.;

– verificati periodic locul in care sunt tinute acestea;

– sesizati organele de politie imediat ce constatati disparitia lor.

D. – nu primiti in gazda persoane despre care nu detineti nici un fel de date;

– pastrati cu responsabilitate actele de proprietate;

– nu semnati documente pana nu cititi continutul acestora (daca nu puteti face acest lucru din diverse motive, apelati la o persoana de incredere);

– in termenul legal de 15 zile de la data inchirierii locuintei rezolvati formalitatile privind acordarea vizei de flotant. De acestea trebuie sa va ocupati personal (in nici un caz nu incredintati chiriasilor actele originale);

– sa nu semnati niciodata “in alb”, intruca ulterior foaia respectiva poate fi completata cu un text care sa contravina cu interesele dvs.;

– daca doriti incheierea unui contract de vanzare-cumparare cu o persoana oarecare, verificati existenta unei clauze prin care sa va asigurati ramanerea in locuinta pe durata vietii (daca nu exista o alternativa convenabila dvs.).

E. – nu inchiriati locuinta unor persoane despre care nu detineti date;

– verificati periodic activitatea acestora in imobil sau rugati un vecin sa le supravegheze urmand sa va informeze despre actiunile desfasurate de cei in cauza.

