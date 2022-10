Rezultate excelente pentru sportivii moineșteni la Campionatul Național de Powerlifting Clasic

În perioada 29 septembrie – 1 octombrie s-a desfasurat Campionatul National de Powerlifting Clasic (juniori, seniori si master M/F), competiție ce a fost găzduită la Iași de Sala Polivalentă.

Pentru Clubul CSM Moinesti au concurat trei sportivi: Alex Creanga, Codrin Neacsu si Marius Manda.

Ca si rezultate moineșteanul Codrin Neacsu la categoria 93 kg (juniori 2) a inregistrat pozitia a doua, medalie de argint la proba impins din culcat. Per total a ocupat pozitia a treia, medalie de bronz, desi a fost pentru prima oara cand a pasit intr-un concurs de powerlifting.

La categoria (+)120 kg la seniori, Marius Mihai Manda a ocupat pozitia a doua (medalie de argint) la proba preferata de el, indreptari cu haltera reusind un rezultat de 282,5 kg.

În privința rezultatelor de la categoria de varsta Master 1, Marius Mihai Manda a iesit din nou Campion National la categoria (+)120 kg, reusind sa castige trei medalii de aur (genoflexiuni, indreptari si Total) si o medalie de argind la proba impins din culcat. La Clasamentul OPEN MASTER a ocupat pozitia a doua.

Am reușit să obținem o scurtă declarație de la Marius Manda după terminarea competiției:

„M-am bucurat sa vad o participare peste așteptări, concurând la Iași peste 150 de sportivi! A fost o editie ridicata la standarde internationale. Am reusit sa aduc acasa din nou titlul de Campion National pentru C.S.M. Moinesti. La seniori, la plus 120 de kg, a fost cred cea mai grea categorie. Am reusit totusi sa aduc o medalie de argint la proba indreptarilor.

Multumesc pe aceasta cale Primariei Moinesti, unde consider si tin sa mentionez ca sunt cel mai bine inteles de catre domnul Primar si Viceprimar cand vine vorba de performanta.

Multumesc si Clubului Sportiv Municipal Moinesti, unde domnul Director Nelu Hirlea e alaturi de mine mai mereu sprijind cu tot ce e nevoie privind o mai buna performanta.

Sper pe viitor sa am parte de mai multi dornici pentru performanta.” ne-a relatat moineșteanul Marius Manda.