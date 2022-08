Nu pariezi online? Iată ce pierzi

Industria jocurilor de noroc a trecut, în mare parte, în online. Cu toate acestea, există agenții stradale din 500 în 500 de metri, în orașele importante. Aceste agenții au destui clienți „de modă veche”, care preferă partea de socializare față în față, în detrimentul avantajelor prezentate de pariurile online.

Nu știi care sunt avantajele? Atunci, este de înțeles că încă nu ai cont la o agenție de pariuri de pe internet. În primul rând, dacă plasezi bilete online nu plătești taxa de 5% pentru fiecare pariu. În timp, acest detaliu este foarte important. Dacă câștigi 10 bilete online la Maxbet pariuri cu cota 2.00 și miza 100 de lei, profitul este de 1.000 de lei. În schimb, 10 bilete similare câștigate offline aduc un profit de 950 de lei, pentru că miza efectivă este 95 de lei, după reținerea taxei.

Poți juca la orice oră, de oriunde te-ai afla

Casele de pariuri online nu au un program de funcționare. Vrei să pui un bilet live pe un meci din campionatul brazilian, care se joacă la 2 dimineața? Nimic mai simplu! Deschizi PC-ul, laptopul sau telefonul mobil/tableta și în câteva secunde ai pariat. În plus, poți să și vezi meciurile. O casă de pariuri online de top are un serviciu de streaming video live prin care sunt transmise chiar și peste 70.000 de evenimente sportive în același an, nu numai din fotbal, ci și din tenis, baschet sau tenis de masă.

Dacă îți deschizi cont la două-trei agenții care au oferte tv complementare, nu mai ai nevoie de televizor. Nicio rețea de televiziuni de sport nu reușesc să egaleze un asemenea program. Sunt transmise chiar și meciurile din Superliga României. Pariind online și având posibilitatea să urmărești evenimentul, poți folosi cu eficiență maximă funcția Cash Out. Închizi pariul instant.

Ofertele promoționale aduc distracție extra

Ne-am luat cu vorba și nu am prezentat un avantaj de care beneficiezi încă din momentul în care îți deschizi cont la o casă de pariuri legală de pe internet: ofertele promoționale de bun venit. Tot mai multe agenții au oferte fără depunere. Primești fonduri suplimentare sau pariuri gratuite doar pentru că te înregistrezi pe platformă, nu trebuie să efectuezi niciun depozit. Apoi, când depui bani, ești recompensat din nou, cu fonduri suplimentare, pariuri gratuite sau pariuri fără risc. Chiar dacă suma primită trebuie rulată pentru a fi transferată în balanța cash, orice cadou este binevenit, pentru că te ajută să câștigi experiență și să te distrezi.

Oferta sportivă a agențiilor online este foarte bogată. Sportul rege este cel mai bine reprezentat și poți paria chiar și pe meciuri din Iordania, Panama, Vietnam, Myanmar sau Insulele Feroe. Partidele din competițiile importante au în meniu peste 500 de opțiuni de pariere. Și celelalte discipline sunt foarte bine reprezentate, în frunte cu cele mai populare sporturi extra fotbal: tenis, baschet, handbal. Poți paria pe aproape orice eveniment important din sporturile electronice, dar și pe sporturi virtuale.

Apoi, beneficiezi în permanență de oferte promoționale și din postura de client fidel. Fie că primești fonduri suplimentare la realimentarea contului, că participi gratuit la concursuri de pronosticuri sportive sau că poți câștiga un bilet indiferent de rezultatul final, ca și client al agențiilor online ești mereu în avantaj.

Unul dintre cele mai importante plusuri ale pariurilor online este reprezentat de faptul că plătești impozit doar la retragere, nu din fiecare câștig. Deși banii nu ajung în același moment la tine atunci când vrei să retragi fonduri, operațiunea este foarte rapidă. O agenție care se respectă virează suma în ziua următoare după ce ai formulat cererea de retragere.

În concluzie, pariurile online oferă exact acea experiență a jocului pe care ți-o dorești și sunt cele mai indicate pentru distracția pe termen lung.