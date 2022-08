Cei mai puternici sportivi s-au întrecut la Cupa Triumf la powerlifting

Va prezentam mai jos un scurt interviu acordat Bacaul.ro de Marius Manda, organizatorul Cupei Triumf la Powerlifting de la Moinesti.

I: A luat sfarsit si editia cu numarul 12 a competitiei sportive Cupa Triumf. Ce poti sa ne spui in legatura cu aceasta editie?

R: In primul rand m-am bucurat foarte mult sa vad noi tineri in cadrul sectiilor de powerlifting din tara. Sportivii din Roman mi-au placut, eu vazand in ei un mare potential. Intre timp am realizat ca sunt inconjurat de oameni frumosi cu suflet mare ce m-au ajutat foarte mult in ceea ce priveste organizarea concursului, sustinand cum au putut ei aceasta editie.

Aici mentionez pe domnul Primar al orasului Moinesti ce m-a ajutat cu tot ce a trebuit alaturi de domnul Viceprimar. Alaturi de domnul Director al Clubului Sportiv Municipal Moinesti, ďomnul Nelu Hirlea, am reusit o organizare frumoasa si plina de motivatie pentru sportul de performanta.

La sfarsit am organizat spre surpriza publicului proba de impins cu greutatea corporala unde sportivul din Brasov Rosca Ovidiu a obtinut medalia de aur, efectuand cu greutatea sa corporala 47 de repetari.

Ca si greutate maxima impinsa m-a impresionat sportivul din Roman unde la 80 de kg a reusit sa impinga 170 kg.

Mi-au placut si sportivii suceveni, care au reusit rezultate impresionante.

Toate peste toate, chiar a fost o editie cu un numar bun de sportivi valorosi veniti din Bacau, Brasov, Roman si Suceava.

I: Ca si sponsori, parteneri poti sa ne spui ceva?

R: Din lista de parteneri multumesc intai PRIMARIEI MOINESTI si C.S.M MOINESTI. Ca si sustinatori am avut pe MAXBET Romania si Pensiunea MARIO Moinesti. Sponsorii de nutritie au fost Weider Romania, Redis, Vitabolic si Imunize.

Nu in ultimul rand multumesc foarte mult salii de Fitness si Culturism Kev Gym, unde am fost ajutat cu toate materialele necesare unei bune desfasurari a competitiei.