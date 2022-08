Cupa Triumf, ajunsă la a XII-a editie, are loc în 6 august la Moinești

Sambata, 6 august, va avea loc a doisprezecea ediţie a Cupei Triumf la Powerlifting. Evenimentul va avea loc la Sala de Sport „Spiru Haret” din Moinești, incepand cu ora 14.

Va prezentam un scurt interviu cu initiatorul si organizatorul Cupei Triumf, Marius Manda, pe care l-am rugat sa ne dea cateva detalii despre aceasta editie.

Iata-ne ajunsi în 2022 si la a douăsprezecea editie a cupei Triumf. Stiu ca in ultimii doi ani nu s-a putut organiza din cauza restrictiilor cauzate de pandemia de Covid. Ce te-a determinat anul acesta sa continui cu organizarea acestei competitii?

R: Buna ziua. In primul rand nu as vrea sa se piarda traditia organizarii. Stiti, in zona Bacaului, nu multa lume stie de Powerlifting. Nu sunt obisnuiti cu regulile acestei discipline sportive. Si totodata, prin organizarea de evenimente sportive, promovam cat mai mult sportul, miscarea si sanatatea în general.

I: Ca si proba sportiva stiu ca e impinsul din culcat. In ultima editie la categoria grea cine a ridicat sala in picioare cum se spune, cine a reușit un rezultat de excepție?

R: Da, ca si proba am ales doar impinsul din culcat cu haltera, este cea mai des intalnita in concursurile de forta. Si ca si rezultat amintesc doi sportivi de exceptie, Manoliu Marcel si Edmond Misaras.

Marcel a inregistrat un rezultat de 200 kg la incercarea sa iar cat despre sportivul din Arad, Edi, pot spune ca in viziunea mea are un profil genetic de exceptie pentru proba de impins, reusind un 240 kg. Incercarile ambilor sportivi au fost fara a fi echipati cu costume specifice powerliftingului.

I: Ne poti spune putin legat de partenerii si sponsorii acestei editii?

R: Ca si partener principal e binenteles Primaria Orasului Moinesti si Clubul Sportiv Municipal Moinesti, care, ca de fiecare data, au sprijinit aceasta competitie.

Multumesc pe aceasta cale Primarului orasului Moinesti, viceprimarului si domnului Director CSMM.

Multumesc mult si pensiunii Mario Moinesti ce ne va sprijini si la aceasta editie.

Multumesc salilor de culturism si fitness Kev Gym Moinesti (Sirbu Octav ) cat si The Gym Comanesti (Nadejde Bianca) ce au sprijinit aceasta editie.

Multumesc nespus de mult si firmelor de nutritie sportiva: Weider Romania, Redis Nutritie, Vitabolic Nutrition si Imunize.

I: Un ultim gând referitor la ediția din acest an?

R: Sa ne vedem sanatosi cu totii si va astept la sala de sport a Liceului Spiru Haret Moinesti pe data de 6 August la ora 14.00, sa ne masuram fortele cu sportivii din intreaga tara la proba Impins din culcat cu haltera!