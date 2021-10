Șase medalii de aur pentru CSM Moinești la Campionatele Naționale de Powerlifting

În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2021 s-au desfășurat Campionatele Naționale de Powerlifting Clasic si Echipat la Herculane.

Domnule Marius Manda, ne puteți spune ce rezultate au obținut sportivii de la C.S.M. Moinești?

R: Bună ziua. In primul rand as dori sa mulțumesc Federatiei Romane de Powerlifting, in special domnului presedinte Panazan Ovidiu si domnului vicepresedinte Cazacu Sorin, ce s-au implicat cat mai mult sa se desfasoare aceasta editie stiind cat de dificil este acum sa se mai organizeze ceva datorita pandemiei prin care trecem.

Pentru mine a fost reusita si surprinzator de placuta aceasta editie a Campionatelor Nationale, o editie ridicata la standarde internationale atat ca si organizare cat si ca arbitrare.

I: Ce rezultate ai reusit sa obtii anul acesta?

R: Ca si performanta personală am adus sase medalii de aur clubului de care apartin (CSM Moinesti) atat la seniori cat si la master 1. La proba indreptari cu haltera am obtinut prima pozitie atat la seniori cat si la master. La celelalte doua probe nu am reusit un rezultat merituos din pacate.

I: Anul acesta ai implinit 40 de ani, îți urăm mulți ani înainte de activitate sportivă! Cum ti s-a parut trecerea la Master 1?

R: Da, am implinit frumoasa varsta de 40 de ani, participând la master am ocupat la Echipat 4 medalii de aur si titlul de campion national. Ma bucura enorm rezultatele obtinute.

La Seniori am ocupat pozitia 1 la proba indreptari, o proba favorita mie. Cat despre rezultatele la Master privind in Clasic am ocupat doua pozitii de locul 2 si una de locul 1. La Total am ocupat pozitia a doua.

Multumesc mult pe aceasta cale Clubului Sportiv Municipal Moinesti cat si Primariei orasului Moinesti. Clubul Sportiv Municipal Moinesti a reusit să își adauge în patrimoniu sase medalii de aur si 3 de argint.

Și noi îți mulțumim pentru interviu!