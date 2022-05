Liverpool, considerată favorită în finala Champions League cu Real Madrid

Liverpool este considerată favorită în finala Champions League, în care o va întâlni pe Real Madrid, pe 28 mai, pe Stade de France.

După două semifinale foarte spectaculoase, Liverpool și Real Madrid vor lupta pentru supremația continentală, într-o finală de cinci stele în care se întâlnesc două echipe care impresionează prin forța grupului.

Liverpool a ajuns în finală după ce a defilat într-o grupă din care au mai făcut parte Atletico Madrid, FC Porto și AC Milan, iar în optimile de finală a trecut de Inter Milano, pentru ca în sferturi să o elimine pe Benfica Lisabona. Semifinalele cu Villarreal au fost foarte spectaculoase, mai ales returul, în condițiile în care ibericii au fost aproape de victorie.

De partea cealaltă, Real Madrid avansat dintr-o grupă cu Inter Milano, Sheriff Tiraspol și Șahtior Donețk, pentru ca în optimi să o elimine pe PSG deși a pierdut turul. Apoi, în sferturile de finală a eliminat campioana en titre Chelsea, iar în semifinale a trecut de Manchester City după două meciuri foarte spectaculoase.

Așadar, FC Liverpool și Real Madrid au ajuns în finala Champions League, în care trupa lui Jurgen Klopp este favorită la câștigarea trofeului, dacă este să ne uităm pe cotele la pariuri. „Cormoranii” au cota 1.50 să câștige trofeul, în timp ce cota lui Real Madrid este 2.60. Pentru victoria în timpul regulamentar, Liverpool are cota 1.95, iar Real Madrid are 3.70. Egalul are cota 3.90.

Real Madrid, neînvinsă în ultimele 5 meciuri cu Liverpool

Madrilenii pot avea însă un ascendent moral în fața celor de la Liverpool, ținând cont că nu au mai pierdut în ultimele cinci meciuri oficiale contra „cormoranilor”. Ultimul eșec datează din optimile Champions League 2008/2009, când Liverpool a zdrobit-o pe teren propriu în retur cu 4-0, după golurile marcate de Torres, Gerrard (două goluri) și Dossena. Liverpool câștigase și în tur cu 1-0 după o reușită pe final a lui Benayoun.

De atunci, cele două echipe s-au mai întâlnit de cinci ori, iar Real Madrid s-a impus de patru ori și o dată s-a încheiat la egalitate. Astfel, în sezonul 2014/2015 cele două finaliste au fost adversare în faza grupelor. Real Madrid s-a impus cu 3-0 în tur, iar în retur a câștigat cu 1-0 la Madrid.

Apoi, în 2018, Real Madrid și Liverpool au fost adversare și în finala Champions League. Madrilenii s-au impus cu 3-1 în finala de la Kiev. Benzema a deschis scorul în minutul 51, Mane a egalat patru minute mai târziu, dar Bale a adus succesul „albilor” cu o dublă în minutele 64 și 83.

În 2021, echipele s-au întâlnit din nou în sferturile de finală din Champions League, iar Real Madrid a avut din nou câștig de cauză. A câștigat partida tur cu 3-1 prin dubla lui Vinicius și reușita lui Asensio, în timp ce Salah a punctat pentru Liverpool. Returul s-a terminat 0-0.

Cele două grupări s-au mai întâlnit o dată la Paris, în 1981, tot în finala competiției (pe atunci se numea Cupa Campionilor Europeni), iar Liverpool a câștigat cu 1-0 dintr-un gol marcat de Kennedy cu nouă minute înainte de final.

Benzema i-a dat patru goluri lui Liverpool

Karim Benzema, cel mai periculos jucător de la Real Madrid, are amintiri plăcute din istoria confruntărilor cu Liverpool. El a marcat de patru ori în poarta „cormoranilor”: de trei ori în faza grupelor 2014/2015 și o dată în finala de la Kiev 2018.

De partea cealaltă, golgheterul lui Liverpool, Mohamed Salah, are o singură reușită în poarta Realului, în sferturile de finală din 2021.

Karim Benzema este golgheterul Champions League 2021/2022, cu 15 reușite în 11 meciuri (1016 minute jucate). În schimb, Mohamed Salah este cel mai bun marcator al lui Liverpool, cu 8 reușite în 12 partide (918 minute bifate).

Se întâlnesc două echipe cu palmares impresionant

Finala Champions League pune față în față două echipe care au un palmares impresionant în acest sport. Spre exemplu, Liverpool, echipă înființată în 1892, a câștigat competiția de șase ori: în 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 și 2019. A pierdut, de asemenea, finalele din 1985, 2007 și 2018. Liverpool se mai poate lăuda și cu 19 titluri interne în Anglia, ultimul câștigat în 2020. De asemenea, are și 7 Cupe ale Angliei și 9 ale Cupei Ligii. A mai câștigat de trei ori Europa League (Cupa UEFA) și de patru ori Supercupa Europei.

În schimb, Real Madrid a fost înființată în 1902 și are în palmares 13 trofee de Champions League, ultimul obținut în 2018. A câștigat Cupa UEFA de două ori și Supercupa Europei de patru ori. Madrilenii mai au și 35 de titluri în La Liga, ultimul reușit chiar în acest sezon. De asemenea, au reușit să câștige și Cupa Spaniei de 19 ori.