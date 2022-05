Care sunt cele mai populare tipuri de căști în rândul tinerilor români în 2022

Pentru majoritatea tinerilor din secolul al XXI-lea, tehnologia moderna vine insotita de capacitatea de a isi izola experientele auditive de anturaj, de a putea patrunde cat mai bine in spatiul fonic al muzicii, filmelor sau jocurilor fara a-i deranja sau implica pe cei din jur si fara a fi perturbati de zgomotul de fond. Intalnirile virtuale cu artistii preferati, cu eroii si adversarii din lumi fantastice, contopirea cu propriul avatar are nevoie de cele mai bune casti audio.

Casti audio in ear sau over ear?

La aceasta intrebare se poate raspunde daca se tine cont de modul de folosire si stilul de viata al utilizatorului. Deci ce este de preferat, in ear sau over ear? Pentru tinerii cu o viata alerta, care calatoresc, care fac sport si carora le place sa isi insoteasca existenta de ritmurile muzicii preferate, sunt preferabile castile in ear, portabile, confortabile si putin observabile, perfect integrate in tinuta. Calitatea sunetului, un buton de control accesibil si un microfon pentru a raspunde rapid la telefon sunt de asemenea atribute esentiale.

Specialistii in gadgeturi de ultima generatie recomanda un model portabil care pare sa aiba toate caracteristicile amintite mai sus si pe care tinerii cu un buget nu foarte mare il vor aprecia cu siguranta: castile in-Ear True Wireless Energy Sistem Style 2 Coconut. Sunt asigurate 20 de ore de autonomie a bateriei datorita Bluetooth 5.1. Modelul dispune de sunet puternic cu Deep Bass si o carcasa de incarcare compacta pentru a purta oriunde. Sunt prevazute cu microfon si functie hands free. Vin in cinci variante de culoare.

Daca sunt dispusi sa aloce o suma mai mare pentru achizitie, expertii in domeniu ii indruma pe tinerii cu o viata dinamica spre modelul Panasonic RZ-B100WDE-K, True Wireless, cu Extra Bass, produs de o companie care nu mai are nevoie de carte de vizita, dotat cu un sunet clar cu bas extrem de profund.

Variantele over ear sunt potrivite pentru audiofili, gameri, dj, cinefili. Acestea asigura o experienta profunda cu sunetul, un confort al urechilor la purtarea indelungata, precum si o izolare fata de zgomotul din exterior. Pentru pasionatii de muzica, modelul Panasonic RB-M500BE-K, wireless, dotat cu microfon, avand o autonomie de 30 ore este o achizitie profitabila ca raport calitate-pret.

Castile de gaming, un must-have pentru orice gamer care se respecta

O experienta fidela a sunetului asa cum l-au propus designerii de jocuri si avantajul competitiv de care gamerul are nevoie sunt aspecte de urmarit la alegerea unui model performant de casti de gaming. Din aceasta categorie, este popular pe piata modelul wireless Nacon RIG 700HDW, cu microfon, compatibilitate PC, casti durabile, extra-usoare, cu sunet surround de inalta fidelitate si control al volumului on-ear.

Apreciate de tinerii romani in 2022 sunt si castile Nacon RIG 300HS, compatibile cu PlayStation 4 si care au avantajul de a extinde jocul si a maximiza performanta. Driverele de 40 mm ofera o calitate a sunetului captivanta, in timp ce tehnologia de siguranta acustica protejeaza gamerul de varfurile audio. Castile ventilate, un cadru usor si o potrivire ultrastabila sunt confortabile pe parcursul celor mai lungi sesiuni de joc. Cablul are 130 cm lungime.