Înălțarea Domnului

Joi, 28 mai, la 40 de zile de la Învierea Domnului, este prăznuită Înălțarea lui Hristos la ceruri, după cum o mărturisesc Evangheliile.

Apoi i-a scos afara din cetate, pana la Betania, si ridicandu-si mainile i-a binecuvantat si cand ii binecuvanta a inceput a se indeparta de ei si a se inalta la cer. Iar ei, inchinandu-se lui, s-au intors la Ierusalim cu bucurie mare.

In rastimpul de 40 de zile de la Inviere si pana la Inaltare, Iisus da Apostolilor puterea de a invata cuvantul lui Dumnezeu prin instituirea Tainei Preotiei, de a savarsi celelalte Sfinte Taine si de a conduce obstea credinciosilor.

Prin Inaltare insa, Hristos iese din lume, pregatind, totodata, venirea Duhului Sfant. El a dorit ca ucenicii sa fie martori la Inaltarea sa pentru ca intreaga lume sa cunoasca prin ei ca s-a inaltat la cer cu trupul transfigurat prin Inviere.

Prin Inaltarea cu Trupul in Slava Sfintei Treimi, Hristos a asezat natura umana in slava dumnezeiasca vesnica, devenind astfel puntea de legatura dintre oameni si Dumnezeu.

Pe cand se inalta, Iisus a binecuvantat pe Apostoli, pe toti oamenii si intreaga natura. Pe cand binecuvanta, a fost luat intr-un nor, ce reprezinta Slava lui Dumnezeu, lumina dumnezeiasca vesnica, in care Hristos a fost primit si in care a inaltat natura noastra umana.