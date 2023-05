Ce poate observa medicul la ecocardiografie: 4 informații despre starea inimii

Ecocardiografia sau ecografia cardiacă este o tehnică imagistică non-invazivă care utilizează ultrasunete pentru a vizualiza și evalua structurile și funcționarea inimii. Această metodă de investigație a inimii este esențială în diagnosticarea și monitorizarea diverselor afecțiuni cardiace, precum insuficiența cardiacă, bolile valvulare sau cardiomiopatiile.[1] Ce informații poate furniza ea medicilor vei descoperi în rândurile de mai jos.

1. Informații despre valvele inimii

Valvele inimii joacă un rol important în asigurarea unui flux sangvin adecvat prin inimă și în organism. Ecocardiografia permite evaluarea structurii, dimensiunilor și mișcării valvelor inimii, precum și detectarea oricăror anomalii sau disfuncții, cum ar fi regurgitarea (valvele nu se închid complet, ceea ce permite sângelui să se scurgă înapoi, în loc să circule într-o singură direcție, așa cum ar trebui), sau stenoza (îngustarea orificiului valvular, cu restricționarea fluxului sangvin).

Bolile valvulare pot cauza multe complicații, inclusiv insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral sau tulburări de ritm cardiac. În unele cazuri, pot duce chiar și la deces. Informațiile obținute cu ajutorul ecografiei cardiace îi ajută pe medici să stabilească de ce au apărut aceste probleme și să evalueze gradul de severitate al bolilor valvulare și impactul lor asupra funcției inimii și să stabilească ce tip de tratament este necesar.[4]

2. Informații despre dimensiunea inimii

Unele afecțiuni pot afecta grosimea pereților inimii sau dimensiunea camerelor acesteia, făcând-o să-și mărească volumul. Termenul medical folosit în astfel de cazuri este cardiomegalie și poate reprezenta un simptom al hipertensiunii arteriale, al bolii coronariene, al valvulopatiilor ori al infarctului miocardic, pentru a menționa doar câteva dintre posibilele cauze.

Unul dintre investigațiilor cu ajutorul cărora eventualele modificări apărute în ceea ce privește dimensiunea camerelor inimii și grosimea pereților acesteia este ecografia cardiacă. Prezintă și avantajul că poate fi efectuată inclusiv în timpul sarcinii, o altă posibilă cauză a cardiomegaliei.[2]

3. Informații despre fracția de ejecție

Ecocardiografia mai poate fi folosită și pentru măsurarea fracției de ejecție, adică a procentului de sânge din ventriculul stâng (camera inferioară stângă a inimii) care este pompat cu fiecare bătaie a inimii. Acest lucru ajută la diagnosticarea insuficienței cardiace (incapacitatea inimii de a pompa sânge spre organe și țesuturi), inclusiv a tipului acesteia (ex: insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă sau insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție păstrată). Simptomele insuficienței cardiace includ dificultățile de respirație, amețelile și leșinurile, starea de oboseală accentuată și tusea persistentă.[3]

4. Informații despre malformațiile cardiace congenitale

Malformațiile congenitale sunt anomalii ale inimii prezente la naștere, ce pot implica pereții inimii, valvele sau vasele de sânge care transportă sânge spre și de la inimă. Exemple de astfel de malformații sunt defectele septale (prezența unor comunicări anormale între camerele inimii), stenoza pulmonară, persistența de canal arterial, tetralogia Fallot sau atrezia tricuspidiană. Unele nu necesită tratament, altele trebuie tratate de urgență, cât mai curând după naștere.

Ecocardiografia poate fi folosită atât în timpul sarcinii, atunci când, în urma unei ecografii de rutină, medicul are motive să suspecteze existența unei astfel de malformații cardiace sau dacă există factori de risc, cât și după naștere, ca metodă de diagnostic ori pentru a evalua rezultatele unui anumit tratament.[5]

Ecocardiografia este o investigație non-invazivă și nedureroasă, cu ajutorul căreia se pot evalua structura și funcțiile inimii și se pot diagnostica numeroase afecțiuni, de la problemele valvulare până la malformațiile congenitale. În plus, mai prezintă și avantajul că este mai ieftină decât alte metode de diagnostic, după cum te poți convinge și tu dacă vei căuta care este prețul unei ecografii de inimă la ARES. Deși are limitările sale[1], informațiile oferite de o astfel investigație se pot dovedi vitale în prevenirea, depistarea la timp și tratarea problemelor cardiovasculare.

Bibliografie:

1. „Echocardiogram”, Mayo Clinic, 2023, www.mayoclinic.org/tests-procedures/echocardiogram/about/pac-20393856. Accessed 20 Apr. 2023.

2. „Enlarged Heart”, Heart and Stroke Foundation of Canada, 2022, www.heartandstroke.ca/heart-disease/conditions/enlarged-heart. Accessed 20 Apr. 2023.

3. „Heart Failure: Diagnosis”, NHLBI, NIH, 24 Mar. 2022, www.nhlbi.nih.gov/health/heart-failure/diagnosis. Accessed 20 Apr. 2023.

4. „Heart Valve Disease”, Mayo Clinic, 2021, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-valve-disease/diagnosis-treatment/drc-20353732. Accessed 20 Apr. 2023.

5. „What Are Congenital Heart Defects?”, NHLBI, NIH, 24 Mar. 2022, www.nhlbi.nih.gov/health/congenital-heart-defects. Accessed 20 Apr. 2023.