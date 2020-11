Ghid pentru jocurile de casino cu dealer live [P]

În ultimii ani, popularitatea jocurilor de cazino live a crescut considerabil. Care sunt cele mai bune jocuri de cazino cu dealer live? Cum funcționează ele? Care sunt avantajele și dezavantajele jocurilor live în comparație cu jocurile de sloturi online? Vei afla toate răspunsuri la toate aceste întrebări și altele chiar mai jos.

Cum funcționează jocurile de cazino live

Fiecare joc de cazino dealer live are propriile caracteristici. Cu toate acestea, mai toate au în comun anumite teme care le fac speciale. Iată cum funcționează! Atunci când alegi jocurile de casino cu dealer live în loc de cele cu generatoare de numere aleatorii vei avea parte de atmosfera de casino reală chiar din confortul casei tale.

Jocurile sunt transmise în flux de la studiouri dedicate din întreaga lume. În unele cazuri, sunt transmise în flux partide de la cazinouri celebre, cum ar fi Foxwoods Resorts USA sau The Hippodrome din Londra. Mai mult, jucătorii se pot bucura de funcții extra, cum ar fi multiplicatori, runde bonus și multe promoții.

E important de știut că jocurile cu dealer live funcționează ca orice alt joc de cazino. Intri în studio, te așezi la masă, plasezi pariurile pe o masă de joc digitală, iar dealerii online se ocupă de restul. Cel mai frecvent, fiecare rundă durează între 30 de secunde și un minut.

O mulțime de jocuri live au caracteristici suplimentare, cum ar fi posibilitatea de a face aceleași pariuri cu un singur clic, înregistrări de joc pentru a vedea cum s-au jucat ultimele 100 de mâini sau rotiri și chiar funcții de chat pentru a interacționa cu dealerii.

Cele mai bune jocuri cu dealer live în 2020

Jocurile de cazino live au parcurs un drum lung de când de la apariția lor în cazinourile virtuale. La început, erau simple camere cu jocuri de bază de ruletă, blackjack și poker. Chiar dacă acestea jocuri erau revoluționare la acea vreme, acum par rudimentare. La momentul de față, jocurile live sunt din ce în ce mai complexe, deși cea mai mare parte a inovației este condusă doar de o mână de companii de top.

1. Lightning Dice de la Evolution Gaming

Un joc pe care nu îl vei găsi adesea în cazinourile live este craps. Deocamdată, există câteva jocuri simple de zaruri de care te poți bucura.

Lightning Dice implică parierea pe rezultatul a trei zaruri. Gazda jocului aruncă zarurile într-un turn transparent din plastic, iar tu vei primi o fotografie atunci când zarurile vor ieși în partea de jos a turnului.

Ceea ce face ca Lightning Dice să fie mai interesant sunt multiplicatorii. Înainte de a începe oricare dintre acțiuni, mai multe numere vor fi selectate aleatoriu ca numere fulger. Acestea pot avea multiplicatori de până la 1.000x.

2. Ruleta cuantică de la Playtech

Playtech este poate cel mai cunoscut pentru sloturile sale video, dar are și o gamă de clasă mondială de jocuri de cazinou cu dealeri live. Probabil că cele mai impresionante jocuri se găsesc în gama Quantum, între care se regăsește și jocul de ruletă.

Amplasat într-un studio futurist, ruleta Quantum Roulette este orice altceva decât un joc standard de ruletă de dealeri live. Înainte ca dealer-ul să rotească roata, vor fi selectate mai multe numere Cuantice. Acestea pot avea multiplicatori de până la 500x.

3. Blackjack Infinite de la Evolution Gaming

Nicio listă de jocuri de cazino live nu ar fi completă fără a lua în considerare blackjack-ul cu dealer live. Dintre toate jocurile de acest tip, Infinite Blackjack se remarcă datorită uneia dintre caracteristicile sale și anume capacitatea de a găzdui un număr nelimitat de jucători în același timp.

Cum este posibil acest lucru? Infinite Blackjack combină jocurile live cu cărțile virtuale, ceea ce înseamnă că toți jucătorii folosesc aceleași două cărți inițiale și apoi își joacă mâinile individual. Această soluție a rezolvat problema scalabilității și, datorită acesteia, jucătorii nu mai sunt nevoiți să aștepte un loc la mesele de blackjack live.

Blackjack Infinite are, de asemenea, câteva pariuri profitabile demne de menționat. Poți paria pe Any Pair, 21 + 3, Hot3 și Bust It. Aceste pariuri secundare oferă oportunități suplimentare de a câștiga mare chiar dacă mâna principală pierde.

4. Mega Ball de Evolution Gaming

Nu ar fi grozav dacă ai avea parte de jocuri de loterie live cu dealer live? Ei bine, acum este posibil. Mega Ball a fost lansat în 2020 și a fost primul joc de acest gen. Vei participa la o tragere la sorți rapidă. Poți cumpăra mai multe cărți simultan și ai ocazia să câștigi până la 1.000.000 de ori.

5. Live Crazy Time de Evolution Gaming

Așa cum se poate observa din această listă, Evolution Gaming este principalul inovator în domeniul jocurilor cu dealer live. iar acest lucru nu poate decât să ne bucure.

Crazy Time este un adevărat spectacol. Este un joc cu multe funcții bonus, inclusiv o monedă cu multiplicatori, un joc de bani reali Pachinko, o vânătoare de bani și evenimentul principal: runda bonus.

Dacă îți dorești o experiență de divertisment, precum și șansa de a câștiga sume mari, acesta este cel mai bun joc de dealer live pe care îl poți alege.

Avantajele și dezavantajele cazinourilor cu dealeri live

Ar fi părtinitor să spunem că jocurile de cazino live au doar avantaje. Există și câteva dezavantaje, dar, în ansamblu, este clar că părțile bune depășesc neajunsurile.

Avantajele cazinourilor live

• Poți câștiga mai mulți bani cu un mic pariu. Dacă pariați cu scopul de a câștiga și nu doar pentru divertisment, vei descoperi că unele jocuri au de multe ori cote bune, care pot aduce chiar și jackpoturi dacă nimerești combinația corectă.

• Jocurile cu dealeri live aduc mai multe provocări. Mulți pariori sportivi s-ar putea plictisi să joace o singură cursă, în speranța de a obține un singur câștig. Așadar, nu este nimic mai interesant decât să știi că ai un pariu potențial profitabil care se desfășoară pe mai multe curse.

• Valoarea este mai bună, marginea casei este mai mică, ceea ce înseamnă mai mulți bani în buzunar pe termen lung.

Dezavantaje ale cazinourilor live

• Costuri mai mari. În comparație cu jocurile de cazino digitale, jocurile live implică investiții mai mari. Acest lucru se datorează faptului că prețul rulării jocurilor de cazino live este mult mai mare.

• Dificultăți de acces. Datorită mediului de reglementare fracturat în ceea ce privește jocurile de cazino online, doar jucătorii din țări și state cu cazinouri online reglementate pot avea acces la cele mai bune jocuri de cazino live.

Ce cazinouri din România oferă jocuri live?

Din fericire, jucătorii din România au la dispoziție un număr mare cazinouri online care oferă jocuri cu dealeri live. Între aceștia se numără: NetBet, Unibet, Vlad Cazino, Fortuna, Winmasters.