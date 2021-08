De ce cred că locuința mea este mai inteligentă decât mine

Sintagma case smart desemneaza locuintele care utilizeaza o varietate de dispozitive conectate la internet care permit monitorizarea si gestionarea la distanta a electrocasnicelor, a incalzirii si a iluminatului. Toate acestea au devenit posibile prin tehnologia care avanseaza pe zi ce trece, iar dispozitivele inteligente devin o necesitate pentru a tine pasul cu evolutia digitala. Acestea simplifica viata oamenilor si le usureaza activitatile de zi cu zi printr-o simpla apasare de buton.

Case inteligente – ce dispozitive integreaza?

Tehnologia a patruns in toate obiectele care se gasesc intr-o casa, de la becuri, masina de spalat si multe altele. Prin functiile usor de accesat, dispozitivele smart au castigat popularitate si devin din ce in ce mai preferate de persoanele care isi construiesc sau isi amenajeaza locuinta. Conform profesionistilor in domeniu, printre cele mai frecvente dispozitive inteligente pe care oamenii le integreaza in casele lor se numara:

• Televizoare smart: prin simpla conectare la o retea de internet, ofera posibilitatea de a accesa aplicatii, muzica, videoclipuri. Cele mai performante functii ale ultimelor televizoare smart includ recunoasterea vocii si a gesturilor utilizatorului;

• Sisteme inteligente de iluminat: luminile inteligente se regleaza in functie de nevoia de lumina din incapere si pot fi reglate de pe telefon sau din telecomanda. Aceste becuri pot detecta cand locuitorii intra in camera si se pot aprinde automat, in functie de setari;

• Prize smart: aceste prize sunt unul dintre dispozitivele inteligente cele mai accesibile si permit locuitorilor sa transforme orice dispozitiv din locuinta intr-unul smart. Acestea pot fi controlate din telefon sau prin asistent vocal, asa cum sunt Alexa si Google Home. Priza poate fi pornita sau oprita fara a fi necesara deconectarea acesteia;

• Boxe inteligente: aceste boxe inteligente incorporeaza asistenti vocali, care pot fi controlati cu vocea. O persoana poate conecta dispozitivele smart din casa la aceasta si le poate folosi printr-o simpla comanda vocala. Boxa poate cauta informatii pe internet pentru utilizator, poate porni muzica si poate aprinde luminile.

Ce avantaje au casele smart si de ce sunt atat de populare?

Cei care au case inteligente sau care au ca obiectiv construirea unei astfel de locuinte, vor sa beneficieze de toate avantajele pe care le aduc tehnologiile moderne si sa isi usureze viata. Fie ca e vorba de pornirea automata a muzicii si a luminii sau controlarea prizei prin telefon, toate aceste dispozitive inteligente au dovedit ca au un impact semnificativ in controlul mai eficient al locuintei si in monitorizarea rapida a acesteia de la distanta. O casa poate fi modernizata si automatizata prin includerea acestor aparate si dispozitive care pot fi controlate de oriunde.

Cu ajutorul dispozitivelor inteligente, casa gandeste mai eficient decat un om si reduce nevoia de a executa manual activitati repetitive. Investitia intr-o casa inteligenta inseamna un confort mai mare, dar si o securitate sporita. Prin controlarea de la distanta a dispozitivelor se pot evita incidente precum incendii pornite de la aparate uitate in priza. De asemenea, proprietarii pot verifica imaginile de pe camerele de supraveghere direct de pe telefon si nu trebuie sa isi mai faca griji atunci cand pleaca in vacanta si casa ramane nesupravegheata.

In concluzie, cei care sunt pusi in situatia de a-I asculta pe altii care sustin ca detin locuinte mai inteligente decat sunt ei insusi, pot sa inteleaga si mai bine de ce o astfel de afirmatie este cat se poate de reala.