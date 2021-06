Cele mai bune alternative online pentru Loteria Română

Daca in urma cu mai mult timp pasionatii jocului de loto aveau doar posibilitatea de a participa la extragerile organizate de Loteria Romana, acum exista multe alte alternative. Mai mult decat atat, aceste noi variante de a juca loto sunt si mult mai profitabile, mai comode si prezinta o serie importanta de avantaje.

In cele ce urmeaza iti voi prezenta care sunt alternativele online pentru Loteria Romana, care sunt cele mai populare extrageri loto de pe internet, precum si alte informatii care iti vor fi de folos.

Cele mai populare loterii online in Romania

In ziua de astazi poti participa la cele mai tari extrageri loto direct din confortul casei tale sau chiar de pe mobil, oriunde te-ai afla. Casinourile licentiate care au si jocul de loto in oferta iti pun la dispozitie o gama variata de loterii internationale din care poti alege, incepand de la cele mai populare precum Polonia Keno sau Grecia Kino si terminand chiar cu extrageri din Hong Kong sau Africa de Sud, de exemplu.

Daca nu ai mai jucat pana acum loto online sau pur si simplu te intrebi care sunt cele mai cautate loterii in randul jucatorilor romani, iata-le in lista de mai jos:

• Polonia Keno 20/70

• Polonia Multi 20/80

• Grecia Kino 20/80

• Italia Win for Life 10/20

• Slovacia Keno 20/80

• Spania L’Express 20/70

Dupa cum poti observa, in general jucatorii la loto online prefera extragerile de tipul “Keno” sau “Multi”, de genul 20/70 sau 20/80.

Bineinteles, asta nu inseamna ca nu vei gasi si alte tipuri de extrageri pe internet. De exemplu, daca te intereseaza jocul 6 din 49, precum cel oferit de Loteria Romana, atunci poti participa la astfel de extrageri la loteriile din Polonia, Spania, Germania, Grecia si multe alte tari.

De ce aleg romanii loteriile online?

Daca esti un pasionat al jocului de loto atunci e clar ca extragerile loto de pe internet reprezinta in momentul de fata cea mai buna alegere.

Te intrebi de ce ai alege sa joci la loto online in detrimentul Loteriei Romane? In continuare iti prezint cele mai importante motive:

• Comoditate si rapiditate – daca iti deschizi cont la un casino online ce are jocul de loto in oferta atunci vei putea juca bilete oricand doresti. Nu mai trebuie sa te deplasezi pana la o agentie Loto, ci joci in deplin confort direct pe internet.

• Bonusuri si oferte – platformele de jocuri de noroc online isi intampina clientii noi cu bonusuri si oferte foarte interesante. De asemenea, chiar si clientii existenti beneficiaza in mod constant diferite promotii, iar acest lucru reprezinta clar un avantaj. De exemplu poti incasa bilete gratuite la loto, astfel incat sa joci fara niciun risc la loteriile preferate.

• Joci cu orice miza doresti – dupa cum probabil stii deja, la Loteria Romana pretul unui bilet este fix, iar de exemplu la 6/49 Romania o varianta costa 5 RON. La loteriile online in schimb tu stabilesti miza pariata. Poti juca un bilet la loto online incepand cu o miza de 1 RON. Este un lucru foarte important, deoarece astfel ai un control mult mai bun al bugetului disponibil si joci doar cat iti permiti.

• Beneficiezi de cote mult mai mari – este si mult mai profitabil sa joci loto pe internet. De exemplu, la 6/49 organizat de Loteria Romana, daca nimeresti 3 numere corecte atunci vei castiga de 6 ori miza pariata. La extragerile similare organizate de loteriile online din Polonia si Grecia, de exemplu, tot pentru 3 numere castigatoare vei incasa de 750 ori mai multi bani decat miza pariata, deci diferenta este una uriasa.

• Ai la dispozitie o multime de tipuri de extrageri – daca atunci cand joci la Loteria Romana alegerile iti sunt limitate si poti participa doar la cateva tipuri de extrageri, pe internet vei avea la dispozitie o gama mult mai variata. Astfel, poti juca la extrageri de tipul 20/70, 20/80, 10/20, 5/90, 6/49 si o multime de alte variante, deci nu ai cum sa te plictisesti.

In concluzie este usor de inteles de ce jocurile organizate de Loteria Romana si-au pierdut mult din popularitate in ultimii ani. Acest lucru se datoreaza faptului ca in prezent pasionatii de loto au la dispozitie variante mult mai bune, mai profitabile si mai avantajoase de a se distra direct pe internet.