Două defecțiuni la rețeaua de apă din municipiul Bacău

In data de 10.03.2020, incepand cu ora 09.00, din cauza unei defectiuni, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie apa situata pe strada Carpati, nr. 8, din Municipiul Bacau.

Durata estimata a interventiei este de 8 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare a apei pentru abonatii cu bransamentele situate pe strazile Carpati, Tolstoi si Garofitei.

Tot în data de 10 martie, incepand cu ora 09.00, din cauza unei defectiuni, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie apa situata pe strada Garii, nr. 10, din Municipiul Bacau. Durata estimata a interventiei este de 8 ore.

In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare a apei pentru abonatii cu bransamentele situate pe strazile Garii si Aleea Parcului.