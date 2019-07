Cele mai importante 4 avantaje ale utilizarii sculelor cu aer comprimat [P]

Compresorul cu aer comprimat este capabil de mai mult decat lucrari de vopsire prin pulverizare, curatare si umflare a pneurilor.



Avand la indemana unelte cu aer comprimat adecvate si utilizand un compresor, poti realiza si mai multe actiuni si intreprinde mult mai multe activitati casnice si industriale. Astfel de activitati pentru care este necesar sa investesti intr-un furtun aer comprimat de inalta calitate sunt: gaurire, slefuire polizare, taiere, ciocanire si multe altele.

Mai mult, in prezent nu exista nicio lucrare sau aplicatie pentru care sa nu poti inlocui o unealta electrica cu omologul sau pneumatic. In plus, uneltele cu aer comprimat iti ofera o serie importanta de avantaje semnificative fata de instrumentele traditionale alimentate electric.

In randurile care urmeaza sunt prezentate principalele 5 avantaje ale folosirii uneltelor cu aer comprimat.

Unelte pneumatice sunt usor de folosit

Datorita alimentarii sculelor cu aer comprimat furnizat de un compresor, acestea sunt mult mai usoare decat omologul lor cu motor propriu intern. In consecinta, uneltele cu aer comprimat tind sa fie mai compacte si mai usoare.

Design-ul si constructia lor ergonomica permit sa fie utilizate mai mult timp, fara ca operatorul lor sa fie afectat de oboseala. In definitiv, un design mai compact permite ca acestea sa fie utilizate in spatii inchise in care o unealta conventionala nu se potriveste intotdeauna.

Uneltele cu aer comprimat sunt fiabile

In general, uneltele cu aer comprimat au mult mai putine componente in comparatie cu cele actionate electric, ceea ce inseamna ca necesita o intretinere minima. In plus, aceste tipuri de echipamente sunt mult mai sigure. Lipsa unui motor actionat electric elimina riscul ca operatorul sa fie accidentat atunci cand foloseste o unealta defectuoasa sau care se strica la contactul electric.

De asemenea, instrumentele de aer comprimat sunt mult mai sigure pentru a fi utilizate in medii in care gazele combustibile sunt prezente in atmosfera sau in situatii in care prezenta apei, a umezelii sau a vaporilor de apa ar face imposibila utilizarea unei scule electrice.

Sculele cu aer comprimat sunt economice

In special atunci cand sunt utilizate in mod continuu, intr-un mediu comercial sau industrial, sculele pneumatice consuma mult mai putina energie electrica decat omologii lor operati in retea.

In unele aplicatii, atunci cand este necesara o putere de strangere sau slabire a unui dispozitiv de fixare, sculele cu aer comprimat sunt cea mai buna alegere. Instrumentele cu aer costa mult mai putin, consuma mult mai putina energie si sunt mai putin atractive si greu de sustras din orice mediu de catre potentiali hoti.

Instrumentele pneumatice sporesc productivitatea

Datorita versatilitatii lor, puterea si usurinta utilizarii uneltelor pe baza de aer comprimat iti permiti sa completezi mult mai repede sarcini complexe. In comparatie cu uneltele electrice, sarcini precum slefuire, vopsire prin pulverizare, insurubare etc, pot fi realizate cu viteza maxima si intr-o maniera mult mai eficienta prin utilizarea unui furtun aer comprimat conectat la un compresor extern si la un instrument de aer comprimat adecvat.

