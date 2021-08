Top 6 afaceri care merg bine în România. Ce le face sa fie în top?

Inclinația românilor pentru deschiderea propriei afaceri pentru „a nu mai munci pentru alții” este destul de cunoscută, dar alegerea unei afaceri care să aibă și succes este un proces destul de anevoios și pe care foarte puțini îl cunosc. Totuși, există câteva domenii în care antreprenorii care au riscat să investească au avut de câștigat.

Care sunt cele mai profitabile afaceri din Romania in 2021? Specialistii de la VeryCreative, care au analizat domeniul afacerilor din Romania, au observat ca cele mai de succes, pe baza cererii clientilor, sunt:

1. Afacerea cu lavanda

De la cultivarea unui lan de lavanda si valorificarea florilor parfumate ale acesteia, pana la producerea efectiva a unor uleiuri, creme sau tincturi, orice afacere care are legatura cu aceasta planta de origine provensala poate avea un succes rasunator.

Motivul? Fotografiile foarte frumoase, realizate intr-un lan de lavanda, care au impanzit retelele de socializare au reprezentat unul dintre factorii cei mai activi in promovarea acestor culturi. In plus, beneficiile multiple pe care aceasta le are, promovate atat in mediul online, cat si prin diferite campanii de promovare in media au avut o contributie importanta.

2. Servicii de catering

Daca in trecut romanii erau mai reticenti in a comanda mancare pentru a le fi livrata acasa, odata cu debutul pandemiei care a limitat foarte mult iesirile din casa, acestia au descoperit avantajele serviciilor de catering. De aceea, platformele care livreaza de la mancare comandata din restaurantul preferat, pana la efectuarea cumparaturilor dupa lista clientilor, au cunoscut un succes foarte mare.

De asemenea, acestora li se adauga si promovarea site-ului intr-un mod intens, prin intermediul unor campanii de marketing foarte bine puse la punct, care au avut efectul scontat.

3. Magazinele online

Tot in contextul anului 2020, in care mobilitatea oamenilor a fost redusa si magazinele online s-au bucurat de un mare succes, iar acest lucru pare sa se continue si in anul 2021. Cu ajutorul unei firme de web design Iasi sau din oricare colt al tarii, se poate crea un magazin online din orice domeniu, oamenii preferand tot mai mult sa comande lucrurile de care au nevoie, decat sa bata magazinele in cautarea obiectului dorit sau necesar.

4. Ateliere pentru imprimare

Indiferent ca este vorba despre imprimarea unor tricouri, cani sau alte obiecte de uz general, romanii sunt foarte incantati de aceasta posibilitate de personalizare a obiectelor. Astfel ca cei care se afla in cautarea unei idei de afaceri, pot opta pentru un astfel de business, insa succesul acestuia va fi influentat si de campaniile de promovare site si de marketing in care ar trebui sa se investeasca bugete importante pentru a da cele mai bune rezultate.

5. Cursuri online sau online coaching

Indiferent ca este vorba despre organizarea unor cursuri in care sunt transmise mai departe cunostintele acumulate prin participarea la numeroase programe de dezvoltare in domeniul de activitate sau chiar a unor skill-uri dobandite de-a lungul anilor, prin experienta proprie, acestea pot reprezenta o varianta de business de succes.

6. Specialist in platforme de promovare online

Poate fi vorba despre platformele de socializare, cum sunt Instagram sau Facebook, ori platforme care se ocupa de campaniile de reclame pentru motorul de cautare, cum este Google Ads. Specializarea intr-o singura astfel de ramura poate aduce beneficii financiare destul de insemnate.