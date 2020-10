Siguranța rutieră, prioritatea polițiștilor băcăuani

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au acţionat în weekend- ul trecut pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor pe linie de rutieră. În data de 10 octombrie a.c, polițiștii din Comăneşti au depistat, în flagrant delict, un localnic de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului. Conducătorul auto în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

polițiștii din Buhuşi au depistat, în flagrant delict, un bărbat de 49 de ani, din judeţul Neamţ, în timp ce conducea o autoutilitară, aflându-se sub influenţa alcoolului. Cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. La aceeaşi dată, polițiștii din Slănic Moldova au depistat, în trafic, un bărbat de 56 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. polițiștii îl cercetrează penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. În data de 11 octombrie a.c, polițiștii din Moineşti au depistat, în flagrant delict, un bărbat 54 de ani, din judeţul Neamţ, în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Asău, sub influenţa alcoolului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. La aceeaşi dată, polițiștii din Slănic Moldova au depistat un localnic de 31 de ani, în timp ce conducea un autoturism, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice . Totodată, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană cu permis de conducere suspendat.