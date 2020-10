Din nou campion național la aproape 40 de ani!

Abia întors de la Campionatul Național de Powerlifting, desfășurate anul acesta la Băile Herculane, Marius Manda a avut timp pentru câteva întrebări legate de competiție și a acordat în exclusivitate un scurt interviu pentru Bacaul.ro.

I: Bună ziua. Anul acesta s-au disputat Campionatele Naționale de Powerlifting la Băile Herculane, județul Caraș Severin. Cum vi s-a parut aceasta editie? Ce rezultate au fost pentru C.S.M. Moinești, club de care vă leagă atâtea?

R: Buna ziua! Între 1 și 4 octombrie s-au disputat în orașul Herculane Campionatele Naționale (echipat și clasic) de Powerlifting.

In primul rand as dori sa felicit Federația Romana de Powerlifting in special domnului Presedinte Panazan Ovidiu ce s-a implicat cat mai mult sa se desfasoare aceasta editie, stiind cat de dificil este acum sa se mai organizeze ceva datorita pandemiei prin care trecem. Pentru mine personal a fost de departe cea mai reusita editie a Campionatelor Nationale, o editie ridicata la standarde internationale atat ca si organizare cat si ca arbitrare. Clubul Sportiv Municipal Moinesti a reusit sa adune 4 medalii de bronz, 2 de argint si una de aur.

I: Ce rezultate ați reușit sa obțineți anul acesta în Banat?

R: Ca si performanta am adus medalia de aur clubului de care aparțin (CSM Moinești) la proba sportiva „Îndreptări cu haltera”. La celelalte doua probe nu am reușit un rezultat merituos din păcate…

I: Deci aceasta medalie iti aduce totodata si titlul de campion national cu toate ca mai ai putin si treci la categoria de varsta master.

R: Da, am implinit frumoasa varsta de 39 de ani si titlul de campion national ma bucura enorm stiind cat de greu mi-a fost in acest an cu antrenamentele . Multumesc mult pe aceasta cale Clubului Sportiv Municipal Moinești cat si Primăriei municipiului Moinesti, precum si firmei de nutriție sportiva Vitabolic.

I: Felicitări pentru medalie! Pe viitor ce planuri aveți?

R: Imi doresc sa ma implic cat mai mult pe dezvoltarea Clubului Sportiv Municipal Moinești, antrenând cat mai multi tineri dornici de performanta.