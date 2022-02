Se amână cu încă o zi data când băcăuanii vor avea apă la robinet

Avand in vedere faptul ca ulterior demararii procedurii de umplere a conductei de aductiune, expertul tehnic a constatat ca este obligatorie suplimentarea masurilor de stabilizare a conductei in zona schimbarii de directie (cotului de 45°), prin realizarea unui masiv de ancoraj, am sistat umplerea aductiunii pana la finalizarea acestuia. Precizam ca implementarea acestor masuri suplimentare, conforme cu dispozitiile expertului, se vor finaliza astazi, orele 16:00.

Maine, 4 februarie, incepand cu orele 04:00 (dimineata), vom relua umplerea conductei de aductiune.

Astfel, programul de furnizare apa potabila in municipiul Bacau pentru maine, 4 februarie, functie de consum, este:

– 06:00 – 08:00 dimineata;

– 18:00 – 20:00 dupa-amiaza.

Avand in vedere programul scurt de furnizare, este posibil ca in zonele mai inalte ale municipiului – Republicii, Mioritei, Garii, Energiei, Cornisa, centru – in timpul programului de furnizare, apa potabila sa nu ajunga la etajele superioare.

Nu vor fi afectati de intreruperea apei potabile consumatorii din Municipiul Bacau alimentati direct din Statia de Pompare Gheraiesti:

– Cartier Gheraiesti;

– Cartier A.N.L. Gheraiesti;

– Cartier Serbanesti;

– Cartier Izvoare;

– Zona Stefan cel Mare (nr. pare – partea cu Arena Mall);

– Milcov (zona pompieri).

Reluarea furnizarii apei potabile, la parametri normali de debit si presiune, catre utilizatori, se va face treptat, pe masura umplerii retelei de distributie si functie de consum, incepand cu dimineata zilei de sambata, 5 februarie.

Subliniem ca toate aceste masuri suplimentare luate de operator, sunt necesare pentru umplerea in conditii de siguranta a aductiunii si evitarea oricaror altor riscuri.