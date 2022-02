Actualizare CRAB SA: încă se lucrează la conducta apă

La aceasta ora echipele S.C. CRAB S.A. lucreaza la remedierea defectiunii aparuta pe conducta de transport apa bruta – Valea Uzului – Bacau.

Lucrarile se desfasoara conform graficului si estimam finalizarea lucrarilor astazi, 02.02.2022 in jurul orei 20:00.

Avand in vedere faptul ca ulterior remedierii defectiunii vom demara procedura de umplere a conductei de aductiune, procedura estimata a dura 24 de ore, urmata de procedura de umplere a retelei de distributie, programul de furnizare apa potabila pentru maine, 03 februarie, in municipiul Bacau este: 06:00 – 08:00 dimineata si 18:00 – 20:00 dupa-amiaza.

Avand in vedere programul scurt de furnizare, este posibil ca in zonele mai inalte ale municipiului – Republicii, Miorita, Garii, Energiei, Cornisa, Centru – in timpul programului de furnizare, apa potabila sa nu ajunga la etajele superioare.

Reamintim faptul ca nu vor fi afectati de intreruperea apei potabile consumatorii din Municipiul Bacau alimentati direct din Statia de Pompare Gheraiesti:

– Cartier Gheraiesti;

– Cartier A.N.L. Gheraiesti;

– Cartier Serbanesti;

– Cartier Izvoare;

– Zona Stefan cel Mare (nr. pare – partea cu Arena Mall);

– Milcov (zona pompieri).

Vom reveni cu informatii actualizate despre evolutia lucrarii.