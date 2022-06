Săptămâna Rusaliilor, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor populare

Creștinii ortodocși băcăuani întâmpină una dintre cele mai importante sărbatori religioase ale anului. Duminică, în cea de-a cincizecea zi după Sfintele Paști, se serbează Pogorârea Sfântului Duh sau Duminica Rusaliilor.

Din punct de vedere bisericesc, aceasta sarbatoare este considerata ca fiind ziua de nastere a Bisericii crestine. Conform Sfintei Scripturi si invataturii cuprinse in Sfinta Traditie, in aceasta zi, Duhul Sfint, Una din Persoanele Sfintei Treimi, s-a pogorit asupra Sfintilor Apostoli, dindu-le darurile spirituale necesare propovaduirii Evangheliei in toate colturile lumii.

Cunoscut si apreciat datorita bogatiei cuprinse in invataturile si modul de manifestare a invataturilor sale, crestinismul romanesc a primit multe influente populare, datorita carora sarbatoarea Pogoririi Sfintului Duh a primit numeroase accente fara nici o legatura cu esenta crestinismului. Iar bogatia evenimentelor populare legate de aceasta zi este imensa.

Obiceiuri precrestine

Numele popular al Rusaliilor vine din tracicul „Ursolia” „ale Soarelui; insoritele”. In mitologia si folclorul romanesc, Rusaliile sint numite si Dansele, Ielele, Paraidele, Sfintele, Soimanele sau Zinele.

Dar, spre deosebire de Iele si celelalte fapturi fermecate, Rusaliile umbla pe pământ doar in anumite rastimpuri, mai ales in Saptamina Rusaliilor.

De ziua acestor zâne, oamenii poarta pelin la brâu sau în sân, spre a fi feriti de mânia lor. Pe cei ce le surprind prin padure sau pe cimp, Rusaliile ii pedepsesc cu boala zisa amorțeală, dambla, luat de vânt sau ologeală.

In Duminica Rusaliilor nu e bine sa te urci in arbori sau in locuri inalte si nici sa calatoresti departe de casa. La poarta si in casa se pun flori, frunze de tei sau de nuc. In ziua aceasta sa nu se certe nimeni, caci e luat de Iele sau de Rusalii.

E bine sa ai la tine trei fire de usturoi, in sin sau la briu. Femeile duc la biserica frunze de nuc si de tei. De la Duminica Rusaliilor, timp de noua saptamini, nu se mai culeg ierburi de leac.

In Saptamina Rusaliilor, ce incepe in Duminica Rusaliilor, nu se munceste deloc, caci atunci ele zboara prin vazduh, cântă si joaca pe la răspântii, prin poieni, pe la fântâni, pe la cruci si biserici părăsite, iar pe cine lucrează il schilodesc, scoțându-i ochii, asurzindu-l sau înnebunindu-l.