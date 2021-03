Prinşi în trafic de poliţişti, sub influenţa alcoolului

În data de 6 martie , în jurul orei 21.30, un echipaj de poliţie din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au depistat, în trafic, un bărbat de 41 de ani, din com. Caşin, în timp ce conducea un autoturism, având o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool în aerul expirat şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul este cercetat penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

În data de 7 martie , polițiștii rutieri din Oneşti au oprit, pentru verificări , un tânăr de 26 de ani, din com. Târgu -Trotuş, care conducea un autoturism pe raza localităţii sub influenţa alcoolului. Tânărul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.