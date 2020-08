Începând din 1 august și până la 15 august creștinii-ortodocsi se vor afla în Postul Adormirii Maicii Domnului (popular Postul Sântă-Măriei), care precede praznicul Adormirii Maicii Domnului din ziua de 15 august.

La catolici, postul Sântă-Măriei se reduce la o singura zi: ziua ajunului sărbătorii (14 august).



Acest post este rânduit de Biserica spre aducerea aminte de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare și de postul cu care ea însăși, dupa tradiție, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice.

Dupa Sfintul Simeon al Tesalonicului acest post este necesar pentru a cinsti si mai mult cele doua mari praznice care cad in aceasta perioada, adica Schimbarea la fata si Adormirea Maicii Domnului, caci primul dintre acestea ne este pricinuitor de lumina, iar al doilea, pricinuitor de milostivire si solire pentru noi.

Este cel mai nou dintre cele patru posturi de durata. Originea lui trebuie pusa probabil prin secolul V, cind cultul Maicii Domnului a inceput a lua o dezvoltare mai mare si cind sarbatoarea Adormirii ei a inceput a capata o mai mare importanta.

La inceput insa, nici timpul din an, nici durata si nici felul postirii nu erau la fel peste tot; unii (in partile Antiohiei) posteau o singura zi (6 august), altii mai multe zile (4 la Constantinopol, 8 la Ierusalim); unii (in rasarit) posteau in luna august si de aceea postul era numit si postul lui August, altii in septembrie (apusenii), iar altii nu posteau deloc, socotind ca sarbatoarea Adormirii este zi de mare bucurie, deoarece Maica Domnului a trecut de la amaraciunea paminteasca la bucuria cereasca, unde sta in nemijlocita apropiere de Fiul ei iubit.

Data si durata postului au fost uniformizate in toata Ortodoxia abia in sec. XII, la sinodul local din Constantinopol, tinut la 1166 sub patriarhul ecumenic Luca Crysoverghi, care a hotarit ca postul sa inceapa la 1 august si sa dureze 14 sau 15 zile, pina la sarbatoarea Adormirii (15 august), asa cum, de altfel, se practica mai dinainte prin unele parti.

Cum se tine postul Adormirii Maicii Domnului

Se lasa sec in seara zilei de 31 iulie, iar cind aceasta data cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte; de asemenea, postul se prelungeste si in ziua sarbatorii insesi, daca aceasta cade miercurea sau vinerea, facindu-se dezlegare la untdelemn, peste si vin.

Postul Sinta-Mariei este mai usor decit al Patruzecimii, dar mai aspru decit al Nasterii Domnului si al Sfintilor Apostoli.

Tipicul cel Mare si Invatatura pentru posturi din Ceaslovul Mare prescriu ajunare lunea, miercurea si vinerea, pina la ceasul IX, cind se consuma mincare uscata; martea si joia se consuma legume fierte, fara untdelemn, iar simbata si duminica se dezleaga la untdelemn si vin.

La 6 august (sarbatoarea Schimbarii la fata), in orice zi ar cadea, se face dezlegare la untdelemn, peste si vin.

In timpul acestui post se citesc in bisericile manastiresti, zilnic (alternativ), cele doua Paraclise ale Maicii Domnului.

Pentru copiii de la 7-12 ani si pentru credinciosii de orice virsta, care sunt cuprinsi de slabiciuni si suferinte trupesti, pravila postului sa fie obligatorie in cele doua saptamini din postul Adormirii Maicii Domnului.