Modele de anvelope 185 65 R15 potrivite pentru masina ta

La pragul dintre iarnă și primele zile calde, fiecare șofer se gândește la schimbarea anvelopelor. Alegerea unui set complet de anvelope pentru autoturismul tău este acum posibilă inclusiv online. Există pe piața de profil numeroase magazine online, de unde poți achiziționa diferite modele de anvelope, de la cei mai cunoscuți producători ( Pirelli, Continental, Nokian, etc).

Schimbarea anvelopelor în mod periodic menține autovehiculul în stare tehnică bună, ajută la o deplasare în siguranță și crește confortul la volan. În magazinele online vei găsi trei categorii importante de anvelope: de vară, de iarnă sau all-season.

Anvelopele de vară ajută la conducerea vehiculelor în perioade secetoase, dar și pe timp de ploi abundente. Cauciucurile de iarnă au altă compoziție, au calități specifice care le recomandă pentru iarnă, pe vreme cu zăpadă abundentă și gheață pe carosabil.Anvelopele all season sunt proiectate pentru a suporta diferite schimbări climatice, pentru a putea fi folosite atât în anotimpul cald cât și iarna. Structura acestor anvelope permite utilizarea în toate anotimpurile.

Modelul de anvelope 185 65 r15 pentru vară sunt special proiectate pentru anotimpul călduros.Aceste cauciucuri vară 185 65 r15 sunt recomandate pentru automobile și vehicule ușoare, iar numeroși producători le-au inclus în ofertele lor. Modelele cele mai căutate sunt Agora Touring, KumhoEcowing ES 31, Viking Pro techNewgen, Barum Bravuris sau Semperit Speed. Aceste anvelope sunt special proiectate pentru vară, din cauciuc flexibil, au caneluri adânci care elimină ușor apa și noroiul de pe banda de rulare, multe din aceste modele de anvelope de vara 185 65 r15 sunt destinate să fie montate pe automobile moderne, care au dimensiuni medii. Printre calitățile acestor anvelope se numărăo bună rezistență la rulare, aderență excelentă pe carosabil umed sau uscat și un nivel redus de zgomot, care oferă un confort deosebit.

Anvelopele de iarnă sunt concepute pentru a se comporta bine pe vreme dificilă, pe carosabil acoperit cu gheață sau zăpadă, la temperaturi scăzute. Dintre cele mai cunoscute și apreciate anvelopele 185 65 r15 de iarnă, menționăm : Pirelli Winter 190 Snow Control, Viking Wintech, Armstrong Ski, Dunlop Winter Response sau Continental Winter contact.

Anvelopele all-season sunt și ele foarte apreciate de șoferi, care pot monta un singur set de anvelope pentru tot parcursul anului. De aceea, este de preferat să opteze pentru anvelope all season 185 65 R 15 de calitate, de la fabricanți de renume. Iată câteva exemple de anvelope all season cu aceste dimensiuni : Barum Quartaris 5, Dunlop Sport All season, Momo M4 Fourseason, Viking FourTech.

Este recomandabil să cunoști dimensiunile exacte ale cauciucurilor 185 65 r15, înainte de a le comanda online.Anvelopele care au diametrul radial 15 inch, complementare unor jante 15, sunt destul de populare, fiind folosite pentru mai multe modele de autoturisme.

Pentru a se potrivi exact unor jante de 15 inch, e necesară achiziționarea unor cauciucuri care au aceleași dimensiuni. Le poți afla de pe flancul anvelopei sau citindu-le din cartea tehnică a mașinii.

Prima dimensiune importantă a anvelopei este diametrul, notat cu R. În cazul acestor anvelope, diametrul este de 15 inch. A doua dimensiune trecută pe flancul anvelopei este lățimea: 185 mm și înălțimea – 65, reprezentând raportul între înălțimea flancului și lățimea anvelopei. Un alt parametru de care trebuie să ții cont când alegi anvelope este indicele de viteză. Notat cu o literă ( de la T la Y), reprezintă viteza maximă admisă, suportată de anvelopele care susțin autovehiculul încărcat la maxim.

Dacă autovehiculul este mai puternic, mai solid, cu indice de sarcină mai mare, atunci evident și indicele de viteză va fi unul superior, pentru a fi potrivit performanțelor mașinii. Indicele de sarcină este greutatea maximă exprimată în kilograme, pe care o poate susține anvelopa, un parametru legat de viteza maximă și de dimensiunile anvelopei.

Alegerea celor mai potrivite anvelope 185 65 r15 este astăzi mult mai simplă, având în vedere că în magazinele online ai o varietate mare de modele, la prețuri diferite. Cunoscând exact dimensiunile, poți alege dintre zeci de variante cea care se potrivește cu bugetul și preferințele tale. Fiecare model are caracteristici specifice, fiind destinat utilizării vara, pe timp de iarnă sau în toate anotimpurile.