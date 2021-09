Cum sa construiești un site de recenzii într-un plan de hosting WordPress din România

Traim intr-o perioada in care popularitatea afacerilor online a crescut foarte mult. Din acelasi motiv, potentialii clienti dispun acum de nenumarate optiuni si vor mereu sa stie la ce sa se astepte inainte de a achizitiona servicii sau produse. Site-urile de recenzii sunt apreciate pentru faptul ca ofera informatii ce pot influenta decizia de cumparare. Astfel, se pot monetiza destul de usor. Daca te gandesti sa incepi si tu unul pe un server de WordPress hosting Romania, urmeaza sfaturile de mai jos!

Decide care va fi nisa de activitate

Inainte de deschiderea oficiala, opteaza pentru o nisa specifica. Asa vei atrage oameni pasionati de acelasi domeniu si iti vei construi rapid un brand. In plus, recenziile vor fi considerate mai credibile decat cele de pe website-uri generale. Nu uita faptul ca articolele tale de pe serverul de WordPress hosting Romania trebuie sa fie cat mai apropiate de realitate si sa utilizezi produsele sau serviciile despre care vorbesti. Daca tu consideri ca anumite optiuni nu sunt bune sau vrei sa realizezi o comparatie, acest lucru va fi apreciat. De asemenea, poti vorbi despre partile negative ale oricarei achizitii si sa fii sincer atunci cand iti expui opinia personala.

Instaleaza tema si pluginurile pentru recenzii

Cei care lanseaza un site de recenzii au deja nenumarate teme specifice la dispozitie pentru platforma WordPress. Acestea necesita o investitie suplimentara, insa functiile oferite acopera toate nevoile pentru un design profesional. Spre exemplu, poti sa creezi liste cu produse sau sa stabilesti singur scorul acestora. Modulele sunt necesare pentru partea de punte forte/puncta slabe si pentru a permite altor utilizatori sa-si exprime parerea intr-un comentariu. Indiferent de preferinte, poti opta la final pentru culorile dorite si pentru modul de afisaj. Foloseste schema.org in toate articolele scrise si vei putea sa devii mai vizibil in motoarele de cautare. Tabelele de comparatie sunt optionale si depind foarte mult de articol. Posibilitatile tale de customizare pe serverul de WordPress hosting Romania sunt insa nelimitate si doar tu esti cel care decide ceea ce are nevoie.

Scrie primul tau articol

Desi nu exista indicatii specifice pentru partea de content writing, asigura-te ca oferi informatii mai detaliate decat celelalte persoane pe aceeasi nisa. Poti scrie un articol mai lung, sa adaugi imagini si grafice sau sa creezi alternativa continutului in format video. Toate aceste sarcini necesita timp, insa etapa de promovare devine mai usoara. Poti publica articolul initial pe o pagina de Facebook si sa folosesti traficul platit, pentru a vedea parerea utilizatorilor. Lasand o impresie placuta, ii vei putea convinge sa isi introduca adresa de email si sa revina in viitor.

Motoarele de cautare pot prioritiza recenziile, fiindca acestea includ multe cuvinte cheie si raspund intrebarilor oamenilor. Inspira-te din ceea ce fac ceilalti in alte nise si creeaza-ti un stil personalizat, pe care sa-l pastrezi in toate articolele urmatoare.

Cum monetizezi un site de recenzii?

Cea mai comuna metoda de monetizare pe aceste website-uri este marketingul afiliat. Cu alte cuvinte, vei insera link-uri care sa trimita vizitatorii catre produse recomandate. Daca acestia decid sa faca o anumita achizitie, vei primi un comision. Acesta variaza in functie de fiecare brand si il poti analiza inainte de a te inscrie intr-un anumit program. Castigurile tale s-ar putea sa nu fie mari la inceput, insa acestea se vor imbunatati cu timpul. Urmeaza sfaturile de mai sus si vei reusi sa ai rezultate mai bune decat te astepti!