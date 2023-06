Cum poți alege un antiperspirant sau deodorant potrivit pentru tine?

Printre cele mai cunoscute și utilizate produse de igienă utilizate de ambele sexe se află antiperspirantele și deodorantele. Cele două sunt distinctive deși de multe ori sunt considerate la fel. Alegerea unui antiperspirant sau a unui deodorant potrivit nu este dificilă, mai ales dacă știi care sunt avantajele oferite de fiecare în parte și care îți sunt nevoile.

Un antiperspirant sau un deodorant de calitate oferă protecție și prospețime în orice situație, menținând sub control unele probleme asociate transpirației excesive. Explicăm în continuare ce este un antiperspirant și un deodorant, care sunt beneficiile oferite de fiecare, diferențele existente și atenționările speciale.

Ce este un antiperspirant?

Un antiperspirant este un produs de igienă personală care reduce transpirația, dar acoperă și mirosul neplăcut. Ingredientele active dintr-un antiperspirant includ compuși care blochează transpirația la suprafața pielii, ceea ce ajută la controlul umidității și implicit a mirosului.

Antiperspirantele se regăsesc sub forme variate: roll-on, pulbere, spray, cremă, stick. Există și o gamă specială de antiperspirante care sunt utilizate în situații complexe în care cele normale nu pot combate transpirația excesivă.

Ce este un deodorant?

Deodorantul ajută la combaterea mirosurilor prin controlul exercitat asupra bacteriilor care determină aceste emanații. Practic, un astfel de produs este eficient doar pentru a elimina sau a masca miresmele neplăcute, dar nu influențează absolut deloc procesul de transpirație. Un astfel de produs este considerat cosmetic, având în compoziție un parfum puternic pentru a acționa împotriva mirosului transpirației, motiv pentru care nu ai nevoie de prescripție medicală pentru acesta. (1), (2)

Beneficii oferite de utilizarea antiperspirantelor sau a deodorantelor

Eliminarea umidității

Transpirația este un proces fiziologic normal ce are loc la nivelul organismului, în timpul căruia corpul se răcorește prin eliminarea excesului de căldură. La nivelul glandelor sudoripare are loc transpirația, odată cu aceasta poate fi îndepărtat și mirosul neplăcut.

Înlăturarea mirosului

În mod normal, transpirația nu are un miros neplăcut, dar în contact cu bacteriile aflate pe pielea ta aceasta capătă un iz pe care îți dorești să îl înlături cât mai rapid, cu ajutorul antiperspirantelor sau al deodorantelor. Căldura degajată de zona axilelor este mediul propice pentru înmulțirea bacteriilor dacă nu ai un ritual corect de igienă și nu folosești produsele special create în acest sens. (1)

Care sunt diferențele între un antiperspirant și un deodorant?

Antiperspirantele și deodorantele au funcții diferite, deși uneori cele două produse sunt confundate și considerate la fel. Deodorantele nu au ingrediente active și nu previn transpirația. Antiperspirantele au aluminiu, un ingredient activ care ajută la prevenirea transpirației. (2)

Riscuri și atenționări legate de antiperspirante și deodorante

Cele două produse de igienă personală pot provoca dermatită de contact sau iritantă persoanelor sensibile. Alergiile la astfel de produse trebuie să te trimită la medic pentru a identifica factorul declanșator și gama potrivită ce poate fi utilizată, la recomandarea medicului specialist.

În unele cazuri, antiperspirantele și deodorantele pot conduce la apariția unor chisturi deoarece blochează glandele sudoripare, dar acest lucru se poate preveni printr-o igienă corectă și o exfoliere regulată a axilelor.

Persoanele care suferă de unele afecțiuni ale pielii trebuie să evite folosirea unor antiperspirante sau deodorante care conțin săruri de aluminiu pentru a nu își pune în pericol sănătatea. Contraindicații pentru întrebuințarea acestor produse au și persoanele cu boli de rinichi pentru că există riscul împiedicării transpirației, ceea ce înseamnă apariția unor complicații severe.

Deși nu toate antiperspirantele și deodorantele conțin parabeni, substanțe ce pot pătrunde în piele provocând daune în organism, destul de multe produse sunt fără parabeni, acest lucru fiind menționat pe etichetă. (2)



Acest articol despre antiperspirante și deodorante este strict informativ și nu poate să înlocuiască un diagnostic avizat. Dacă te confrunți cu o problemă de sănătate, consultă medicul și urmează indicațiile acestuia!



Surse de informare:

1.Benefits and Risks of Deodorants vs. Antiperspirants – https://www.healthline.com/health/deodorant-vs-antiperspirant

2. What is the difference between deodorant and antiperspirant? – https://www.medicalnewstoday.com/articles/deodorant-vs-antiperspirant