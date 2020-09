Ciorapi speciali pentru gravide de la sosetaria.ro

Sarcina este o perioada speciala in viata unei femei. Indiferent daca esti la prima, la a doua, la a treia sarcina, momentul in care in pantecul tau este un pui de om este unic. In timp ce stralucirea speciala a pielii sau primele miscari din burtica ale micului strengar se numara printre schimbarile pozitive ale corpului, picioarele sunt supuse unei oboseli mari in timpul sarcinii. Acest lucru este cauzat, printre altele, si de hormonii sarcinii si cresterea in dimensiune a uterului, care au un efect direct asupra venelor viitoarei mame.

Multe femei gravide prezinta adesea simptome precum picioarele grele, obosite, dureroase si picioarele umflate. In plus, stand jos sau in picioare mult timp, patologiile venoase din familie, afectiunile venoase anterioare sau sarcinile gemelare cresc riscul de insuficienta venoasa in timpul sarcinii.

Pentru a preveni simptome precum senzatia de greutate si tensiune la nivelul picioarelor si umflarea picioarelor, se recomanda adesea o terapie de compresie la femeile gravide. Purtarea de ciorapi compresivi favorizeaza circulatia sangelui si atenueaza afectiunile picioarelor, ameliorand starea venelor si reducand edemul si umflarea. In plus, ciorapii compresivi gravide pot reduce riscul de inflamatie a venelor, tromboza si vene varicoase. In consecinta, purtarea acestui tip de ciorap inca de la inceputul sarcinii reprezinta un lucru benefic.

Fericita si sanatoasa in timpul sarcinii si nu numai!

In timpul sarcinii, viitoarele mame descopera beneficiile si confortul acestor ciorapi medicinali de compresie. De asemenea, ciorapii de compresie contribuie la o sanatate a picioarelor mai buna dupa nastere. Actiunea ciorapilor asigura o energie mai mare in picioare si le confera lejeritate si vitalitate pe tot parcursul zilei. Cu picioarele care se simt usoare si sanatoase, poti sa te bucuri cu adevarat de perioada sarcinii si, dupa sarcina, de timpul petrecut cu copilul tau. Pentru o sanatate sanatoasa si fara griji, alege ciorapii medicinali compresivi speciali pentru gravide!

In plus, ciorapii de compresie ajuta si impotriva senzatiei neplacute de greata matinala. Un studiu actual arata ca acesti ciorapi de compresie pot atenua greata si varsaturile din primele luni de sarcina.

Ciorapii compresivi se adapteaza individual la dimensiunea piciorului, adera la picior ca o a doua piele si contribuie la o stare de bine excelenta. Ciorapii medicinali sunt eleganti, de calitate, rezistenti. Acesti ciorapi vor putea fi purtati cu orice rochie, fusta sau chiar pe sub alte articole vestimentare. Sunt realizati impecabil, astfel incat sa nu incomodeze, in special burtica gravidei. De asemenea, dupa nastere, ciorapii medicinali pot reprezenta un ajutor minunat in modelarea siluetei, careia ii va lua ceva timp pentru a ajunge la forma ideala de dinainte de sarcina.

Desigur, trebuie sa iti consulti medicul cu privire la terapia de compresie inainte de a purta astfel de ciorapi si sa cauti sfaturi cu privire la purtarea si intretinerea lor. De asemenea, alege marimea potrivita pentru ca, daca aceasta nu corespunde, ciorapii nu vor avea efect. Daca sunt prea mari, nu ii vei putea folosi, daca sunt prea mici, iti pot provoca mai mult rau decat bine. Informeaza-te si alege ciorapii compresivi speciali pentru gravide de la sosetaria.ro. Vei fi impresionata de cat de multe modele si texturi vei gasi disponibile pe site. Si toate acestea, pentru a-ti oferi siguranta, sustinere si frumusete!