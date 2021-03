Cele mai importante sfaturi pentru orientarea patului în dormitor

Daca livingul este de obicei amenajat astfel incat sa impresioneze invitatii, design-ul dormitorului reflecta strict personalitatea proprietarilor si este mobilat astfel incat sa ofere o stare de bine acestora.

Dormitorul este, cu siguranta, camera in care oamenii petrec cel mai mult timp si prin urmare, trebuie sa fie un spatiu intim si confortabil, unde acestia sa obtina un somn odihnitor. Nu este necesar ca proprietarii sa fie fani Feng Shui pentru a cunoaste modul in care influenteaza pozitia de amplasare a patului calitatea somnului.

Meseriasii din domeniu pun la dispozitie cateva trucuri pentru orientarea patului in dormitor, astfel incat camera sa devina un adevarat spatiu de relaxare si sa emane doar energii pozitive.

Orientarea eficienta a patului pentru un somn de calitate

Patul este obiectul de mobilier de care proprietarii casei tin cont in primul rand pentru amenajarea dormitorului. De tipul patului depinde alegerea mobilierului si distribuirea sa in camera.

Asezarea pe peretele principal:

Conform Feng Shui, patul trebuie asezat pe peretele principal. Acest lucru poate varia de la o locuinta la alta. Este important ca in spatele peretelui sa nu existe tevi legate la baie, ori conducte de gaz. Chiar si cei care nu sunt fanii acestei arte trebuie sa tina cont de recomandare, avand in vedere ca tevile respective sunt destul de deranjante in timpul odihnei.

Vizibilitatea asupra usii dormitorului:

Patul se recomanda a fi asezat paralel cu usa de acces a dormitorului. Din exteriorul camerei, stand in dreptul usii de acces, patul trebuie sa fie vizibil. Acest aspect se aplica inclusiv paturilor matrimoniale sau celor single, pentru ca ofera o oarecare stare de bine proprietarilor. Ei se vor simti mult mai in siguranta avand in vedere ca au vizibilitate clara asupra usii.

Asezarea conform punctelor cardinale:

Orientarea patului ar trebui sa fie facuta spre nord. Tablia se va aseza pe peretele nordic al camerei, iar picioarele vor indica spre sud. Chiar si orientarea catre vest poate fi benefica, doar in cazul in care se doreste generarea de energie: pozitie mult mai recomandata in cazul spatiilor de studiu sau de lucru.

Sistemele de paturi rabatabile: solutia pentru un dormitor aerisit si odihnitor

Nu doar asezarea patului influenteaza calitatea somnului, dar si amenajarea generala a dormitorului. Concret, un dormitor nu trebuie incarcat cu obiecte de decor nefolositoare, care ar putea crea agitatie in jur.

Instalarea unor sisteme pentru paturi rabatabile inseamna a castiga spatiu in plus in dormitor. Incaperea va fi astfel mult mai ordonata si va transmite proprietarilor energii pozitive, ce le vor incarca bateriile in fiecare zi.

Sistemele de rabatare, odata inchise, arata precum un dulap, iar atunci cand sunt deschise, iau forma patului. In functie de dimensiunile dormitorului, sistemul de rabatare poate fi montat fie in pozitie orizontala, fie verticala. Indiferent de acest aspect, paturile rabatabile reprezinta solutia eficienta pentru optimizarea spatiului disponibil.

Paturile rabatabile nu inseamna o investitie majora in amenajare, preturile fiind foarte accesibile. Mai mult, proprietarii vor face o investitie pe termen lung, avand in vedere ca somiera este vopsita in camp electrostatic, cu lamele arcuite din fag multistratificat.