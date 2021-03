Ce riști dacă mergi cu asigurarea auto expirată?

Sunt foarte multi conducatori auto care considera ca platesc degeaba asigurarea RCA pe an. Specialistii de la Romasig.ro explica ce se intampla cu persoanele care sunt prinse cu polita RCA expirata si care sunt consecintele pe care le vor suferi. Persoanele care nu au avut niciodata accidente sau care sunt soferi incepatori, considera ca plata politei RCA este frustranta, pentru ca nu vad beneficiile. In realitate insa, o polita RCA valabila poate ajuta in eliminarea multor batai de cap in anumite situatii.

Ce se intampla cand o masina circula fara asigurare RCA valabila

In Romania, s-a constatat ca aproximativ un sfert din masini ruleaza fara o asigurare RCA valabila si se deplaseaza asa pe strazi. Multe dintre aceste masini au numere din exteriorul tarii si au asigurarea expirata, altele evita sa faca asigurari dand vina pe pretul mare, in timp ce exista si persoane care incheie astfel de polite pentru perioade extrem de scurte de timp si uita sa le refaca atunci cand expira. In realitate, acestea nu sunt motive relevante pentru a nu avea asigurare valabila.

Soferii din Romania sunt obligati sa aiba RCA inclusiv atunci cand nu utilizeaza deloc masina. Legea spune ca persoanele care au vehicule inmatriculate in Romania trebuie sa aiba asigurare pentru toate situatiile in care produc accidente.

Pentru masinile care nu mai sunt utilizate se poate face un RCA ieftin

Conducatorii auto care au masini functionale si inmatriculate sunt obligati sa aiba RCA pentru ele chiar si atunci cand nu le mai folosesc, deci cea mai buna varianta este aceea de a cumpara un RCA ieftin pentru ele. Singurele masini care nu au obligatia de a avea asigurare RCA sunt cele radiate. In situatia aceasta, soferii pot sa suspende asigurarea, dar vor trebui sa lase la Politie numerele.

Ce se intampla cu cei care nu au asigurare

Sunt mai multe scenarii pentru cei care nu au asigurare si niciunul nu este foarte fericit. Soferii care conduc fara sa aiba o asigurare valabila si sunt prinsi, primesc o amenda intre 1000 si 2000 de lei. Pe langa aceasta amenda vor preda si certificatul de inmatriculare sau numerele de la masina. In cazul in care asigurarea este expirata de peste 90 de zile de la constatare, inmatricularea se va suspenda din oficiu. Persoanele care nu pot face dovada platii politei RCA in maxim 30 de zile din momentul in care a fost sanctionat, vor avea vehiculul radiat.

Prin urmare, cei care vor sa plateasca mai putin, trebuie doar sa foloseasca un calculator RCA si sa aleaga pretul cel mai mic, dar nu sa renunte complet la asigurare. Alte consecinte ale lipsei politei RCA valabile apar in cazul in care soferul in cauza face un accident si va trebui sa plateasca daunele din buzunarul propriu. In cazul in care soferul este vinovat, va plati daunele victimei, dar si in cazul in care soferul este prejudiciat, nu va putea folosi asigurarea vinovatului si va trebui sa plateasca tot singur toata reparatia, doar pentru simplul fapt ca nu a avut o asigurare RCA valabila.