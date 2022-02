Avarie la conducta de apă a Bacăului // Actualizare 11:45: fără apă încă cel puțin o zi

In data de 31.01.2022 in jurul orei 21:45, s-a constatat o avarie pe conducta de transport apa bruta Valea Uzului – Bacau, in orasul Darmanesti (zona targului).

Echipele S.C. CRAB S.A. intervin pentru remedierea avariei ce afecteaza conducta de fonta Dn 1000 mm.

Programul anuntat de furnizare apa potabila pentru 01.02.2022, in municipiul Bacau este 06:00 – 08:00 si 18:00 – 20:00.

Nu vor fi afectati de intreruperea apei potabile consumatorii din Municipiul Bacau alimentati direct din Statia de Pompare Gheraiesti:

– Cartier Gheraiesti;

– Cartier A.N.L. Gheraiesti;

– Cartier Serbanesti;

– Cartier Izvoare;

– Zona Stefan cel Mare (nr. pare – partea cu Arena Mall);

– Milcov (zona pompieri).

Durata estimata de golire a aductiunii este de 8 ore, iar perioada aferenta umplerii acesteia este de 24 ore. Imediat ce vom finaliza decopertarea conductei ne vom putea exprima cu privire la perioada efectiva de remediere a avariei.

ACTUALIZARE

Manevrele specifice de golire a celor 65 km conducta de aductiune continua. In scopul remedierii avariei suntem nevoiti sa golim in totalitate 20 km din aductiune, pana la Statia de Pompare Moinesti si alti 45 km, pe tronsonul Moinesti – Valea Uzului, in proportie de 60%, functie de configuratia terenului. In scopul reducerii cat mai mult a perioadei de remediere, am demarat in jurul orei 5:00, anterior golirii, procedura de decopertare a conductei in zona avariata.



ACTUALIZARE 1 februarie, ora 11:45:

In jurul orei 10:30, echipele S.C. CRAB S.A. au finalizat lucrarile de decopertare a conductei, constatand ca avaria a fost cauzata de deplasarea piesei de imbinare dintre conducta Dn 1000 mm si conducta de Dn 800 mm.

Având în vedere complexitatea lucrărilor de remediere (demontarea pieselor existente – reductiei, mosoarelor din fonta si a reasamblarii lor pe pozitie) estimam finalizarea lucrarilor pentru maine, 02.02.2022 orele 20:00.

Ulterior finalizarii lucrarilor de remediere vom proceda la umplerea conductei de aductiune (24 ore) si a retelei de distributie.

Programul anuntat de furnizare apa potabila pentru 02 februarie, in municipiul Bacau este 06:00 – 08:00 dimineata si 18:00 – 20:00 dupa – amiaza.

Exista posibilitatea ca locuitorii de la etajele superioare (III si IV) ale blocurilor bara, sa fie afectaţi de lipsa presiunii in programul anuntat.