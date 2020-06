UPDATE! Au început lucrările la rețeaua de apă, vezi programul restricțiilor de apă potabilă din municipiu Bacau

UPDATE: Prin mobilizarea comuna a antreprenorului S.C. CONEXTRUST S.A. si a S.C. C.R.A.B. S.A., anuntam finalizarea, inainte cu 12 ore, a etapei de inlocuire a ansamblului hidraulic (vane, teu, conducte camera vanelor) aferent celor doua rezervoare de 5000 mc din incinta Statiei de Tratare Barati.

Astfel, in mai putin de 12 h am reusit inlocuirea unor piese vitale pentru alimentarea cu apa a Municipiului Bacau, cu durata de viata expirate, mai vechi de 60 ani.

Incepand cu ora 16.00, au fost initiate manevrele de umplere a retelei de distributie de apa potabila. De asemenea, estimam ca in jurul orei 24.00, in functie de consumul de apa potabila, programul de functionare va fi in parametri si debit normal.

Este posibil ca la reluarea programului normal de furnizare a apei, in anumite zone sa apara si fenomenul de turbiditate (apa murdara).

Fotografie ulterioara intervenției

Mai jos știrea inițială:

În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 01.00, s-a demarat prima etapă a lucrărilor de înlocuire a ansamblului hidraulic (vane, teu, conducte camera vanelor) aferent celor două rezervoare de 5.000 mc din incinta Stației de Tratare Barați.

Cu o vechime de 60 ani, în condițiile în care durata de viață este de maxim 40 ani, ansamblul de piese înlocuit face parte din lucrările complementare Rezervei de apă a municipiului Bacău.

Starea avansata de uzură, dar și nevoia urgentă de investiții la cele două rezervoare alimentate din frontul de captare Mărgineni, investiții care să permită inclusiv monitorizarea în regim SCADA, s-au evidențiat între lucrările obligatoriu a fi realizate la nivelul Companiei Regionale de Apă Bacău.

Operatorul derulează, în paralel, mai multe investiții, acestea având legătură directă cu implementarea proiectului Rezervei de apă a Municipiului Bacău. Între acestea menționăm lucrările din incinta Stației de pompare Gherăiești, dar și proiectarea stației de demanganizare Gherăiești, pentru care s-a desemnat executantul, ordinul de începere urmând a fi emis în perioada următoare.

În condițiile date, reamintim că, pe parcursul zilei de marți, 9 iunie, precum și miercuri,10 iunie, până în jurul orei 16.00, furnizarea apei potabile în municipiul Bacău și comuna Mărgineni se va fi realizată în regim restricționat, după următorul interval orar:

⁃ Marți, 9 iunie, între orele 06.00 – 09.00, respectiv 17.00 – 20.00;

⁃ Miercuri, 10 iunie, între orele 06.00 – 09.00, urmând ca după ora 16.00 furnizarea apei să revină la parametri normali de debit și presiune.

Având în vedere că rețeaua de distribuție apă de pe Calea Moinești (pe tronsonul dintre S.C. CONAGRA S.A. și comuna Mărgineni) este racordată la conducta de transport Mărgineni I – Barați, în intervalul de timp menționat mai sus, furnizarea apei potabile se va face la presiune redusă, după următorul program:

– în data de 9 iunie, în intervalul orar 06.00 – 09.00 și 17.00 – 20.00;

– în data de 10 iunie, începând cu orele 02.00 – program normal.

Nu vor fi afectați de această intervenție substanțială clienții CRAB din zona ANL – Gherăiești și Cartier Șerbănești, care sunt alimentați direct din frontul de captare Gherăiești.

Pe parcursul derulării lucrărilor, vom reveni cu date suplimentare, în completarea prezentului comunicat.

SC CRAB SA își cere scuze pentru disconfortul creat și asigură că toate lucrările realizate astăzi sunt absolut necesare pentru atingerea obiectivului final: respectiv, realizarea unei rezerve de apă pentru Municipiul Bacău, care să susțină furnizarea apei potabile în cazul unei avarii pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacău.