Apă cu program în municipiul Bacău în perioada 23 iulie – 2 august

CRAB S.A a finalizat lucrările de înlocuire a instalației hidraulice aferente rezervorului de 5000 metri cubi din Stația de Tratare Barați, investiție începută în data de 9 iunie ca parte a strategiei pentru asigurarea rezervei de apa a municipiului Bacău.

In vederea punerii în funcțiune a acestui rezervor, în perioada 23 iulie – 2 august, se vor parcurge următoarele etape:

– Joi 23.07.2020 – spalarea rezervorului

-24.07-26.07.2020 – dezinfectie rezervor- manevra care se realizeaza cu solutie concentrata de cloramina

-27.07-28.07.2020 – umplerea cu apa potabila a rezervorului

-29.07-31.07.2020 – efectuarea analizelor fizico-chimice si bacteriologice a apei din rezervor si obtinerea buletinelor de analiza de la Directia de Sanatate Publica Bacau

-01.08-02.08.2020 – acumularea stocului de apa si punerea in exploatare a rezervorului.

Pentru realizarea acestei ultime etape a lucrărilor la rezervorul de 5000 mc din Stația de la Barați, cumulat cu temperaturile ridicate în aceasta perioada care generează consumuri mai mari de apa precum și pierderile de 60% din rețea CRAB SA va limita alimentarea cu apa potabila a municipiului Bacău după următorul program:

-23.07.2020 – furnizarea apei potabile se va face in intervalul orar: 05.00-10.00 si 17.00-22.00

-24.07.2020 – furnizarea apei potabile se va face in intervalul orar: 06.00-09.00 si 17.00-21.00

-25.07-26.07.2020 – furnizarea apei potabile se va face in intervalul orar: 05.00-10.00 si 17.00-22.00

-27.07-28.07.2020 – furnizarea apei potabile se va face in intervalul orar: 06.00-09.00 si 17.00-21.00

-29.07-31.07.2020 – furnizarea apei potabile se va face in intervalul orar: 05.00-10.00 si 17.00-22.00

-01.08-02.08.2020 – furnizarea apei potabile se va face in intervalul orar: 05.00-10.00 si 17.00-22.00.

Pentru efectuarea acestor lucrari (spalare,dezinfectie) este necesara o cantitate de aproximativ 7000-8000 mc apa potabila, care nu va fi directionata in reteaua de distributie, ci va fi considerata pierdere tehnologica suportata de catre operator.

Ca exemplu, subliniem faptul ca un furtun utilizat de consumator la irigat foloseste mult mai multa apa intr-o ora, decat consumul mediu obisnuit intr-o zi intreaga pentru o persoana.

S.C CRAB S.A. reaminteste utilizatorilor ca utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cel menajer si igienico-sanitar duce la o crestere a consumurilor peste capacitatea maxima instalata a sistemelor de alimentare cu apa, ceea ce determina dificultati in asigurarea unui nivel minim de apa in rezervor.

Activitati precum irigatul spatiului verde, umplerea piscinelor casnice, spalatul autoturismelor afecteaza direct consumatorii din unele zone ale municipiului Bacau, care pot ramane fara apa sau pot avea presiune redusa.

Pentru a limita cat mai mult posibil disconfortul creat de manevrele necesare de punere in functiune a rezervorului, facem apel la consumatorii nostri, sa utilizeze apa in mod responsabil.

Rezervorul si instalatia hidraulica reabilitata acum aveau o vechime de 60 ani, fiind intr-o stare avansata de uzura, existand oricand riscul aparitiei unei defectiuni/avarii care ar fi avut ca efect scoaterea din functiune pe perioada nedeterminata cu repercusiuni negative de importanta majora in furnizarea apei potabile către băcăuani.