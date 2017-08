Proiectele europene – cea mai importanta sursa de finanțare a IMM-urilor [P]

Dezvoltarea afacerii este una dintre cele mai mari provocari cu care se confrunta antreprenorii romani. In cele mai multe cazuri, acest lucru se datoreaza unor surse de finantare ce nu exista sau care sunt foarte greu accesibile.



Ei bine, in ultimii ani acest aspect a cunoscut o puternica schimbare, tot mai multe IMM-uri orientandu-se catre finantari provenite de la Uniunea Europeana, cea mai buna dovada fiind numarul de proiecte europene depuse de la an la an, mereu in crestere.

Cum se poate obtine o astfel de finantare?

In ceea ce priveste oportunitatea unor astfel de finantari pentru IMM-uri, Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional, ce se deruleaza in perioada 2014 – 2020, vine in sprijinul antreprenorilor ce vor sa-si extinda si sa-si dezvolte afacerile.

Mai este important de mentionat faptul ca Programul Operational Regional (POR) 2014 – 2020, cuprinde mai multe axe prioritare, astfel incat investitiile sa se orienteze catre sectoarele de interes major.

Puteti afla mai multe detalii despre toate aceste aspecte direct de pe site-ul A.D.R.Nord-Est (Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est), www.inforegionordest.ro sau chiar de la reprezentantii institutiei respective.

Vom prezenta in continuare cateva informatii importante pe care trebuie sa le cunoasca orice solicitant, astfel incat sa se asigure ca intruneste conditiile de eligibilitate:

Ce inseamna IMM?

Pentru inceput, trebuie sa se inteleaga foarte clar ce inseamna IMM si cum sunt acestea definite de legislatia in vigoare, astfel incat sa fie considerate eligibile pentru accesarea acestor fonduri europene.

IMM reprezinta in fapt Intreprinderile Mici si Mijlocii, care au un numar de maxim 250 de angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala mai mica de 50 milioane de euro si detin active totale de pana la 43 milioane de euro.

Cum se pot dezvolta IMM-urile?

Ce mai este important de precizat este faptul ca acest fonduri europene sunt alocate IMM-urilor doar in scopuri clar definite, ce duc la o dezvoltare durabila si eficienta a afacerilor respective.

Cu alte cuvinte, pentru a se accepta finantarea, banii trebuie sa fie folositi pentru a construi, a extinde sau a moderniza spatiul de productie sau prestari servicii in care se desfasoara activitatea. Totodata, se pot achizitiona active corporale si necorporale necesare desfasurarii activitatii in conditii de performanta superioare.

Important de precizat este ca tot ceea ce se achizitioneaza prin acest program Regio trebuie sa fie justificat si in conformitate cu activitatea desfasurata, astfel incat sa se asigure faptul ca fondurile alocate sunt investite in mod corespunzator si dezvoltarea IMM-urilor este tratata cu prioritate.

Cand nu este un IMM eligibil?

Cu toate ca fondurile europene reprezinta in prezent cea mai importanta sursa de finantare pentru IMM-uri, sunt situatii in care acestea nu sunt considerate eligibile si proiectele sunt respinse. Care sunt acestea? Sa vedem ce informatii ne-au prezentat reprezentantii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Atunci cand societatea ce se inscrie pentru un astfel de proiect nu a inregistrat profit in cadrul ultimului bilant fiscal al anului ce tocmai s-a incheiat, aceasta nu este considerata eligibila. De asemenea, daca are mai putin de 1 an de cand aceasta activeaza si numarul de angajati este mai mic de 3 atunci cererile de finantare nu sunt acceptate.

Acestea sunt doar o parte dintre informatiile ce trebuie sa fie cunoscute pentru IMM-urile care vor sa se dezvolte cu ajutorul POR 2014 – 2020, insa mai multe detalii pot fi obtinute direct de pe site-ul inforegionordest.ro.

Cert este ca aceste fonduri structurale vin puternic in sprijinul sectorului business, oferind o buna oportunitate de dezvoltare pentru multe afaceri!