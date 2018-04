Iepurașul de Paști

Iepurele care le aduce daruri copiilor in Sfanta zi de Pasti nu este o inventie moderna. O veche legenda vorbeste despre o mama singura care-si crestea cu multe sacrificii, dar si multa dragoste cei sapte copii.

Se apropia ziua Pastelui si ea era foarte suparata pentru ca nu avea cu ce sa cumpere cadouri la copii asa cum se obisnuia si pe atunci. In timp ce copiii erau in padure, la cules de vreascuri pentru foc, mama a vopsit cateva oua, a mers in gradina, a facut un cuibar in pamant, a pus acolo ouale frumos incondeiate, le-a acoperit cu niste frunze uscate, dupa care si-a vazut de treaba.

A doua zi, in zi de Pasti, indata ce s-au trezit, copiii au intrebat-o ce cadou vor primi ei in ziua aceea.

Atunci mama le-a spus sa mearga in gradina.

Copiii au mers toti in gradina.

Speriat de glasurile lor, un iepuras tasneste de undeva, dintr-un loc unde se odihnea.

Copiii s-au indreaptat in fuga mare spre locul de unde tocmai tasnise iepurasul.

Si acolo, sub cele cateva frunze vestede au gasit ouale frumos incondeiate.

Convinsi ca iepurasul le-a adus, copiii au inceput sa strige:

“Iepurasul ne-a adus cadouru!, Iepurasul ne-a adus cadouri!”

Chiar si astazi, in multe locuri, mai exista, se mai pastreaza obiceiul de a-i trimite pe copii in gradina sa caute cadourile aduse de iepuras.