Chestionarul auto nr. 69

1. Ce trebuie sa faca conducatorul auto la intalnirea indicatorului:



a) sa behaie

b) sa mulga vaca

c) nu are nici o obligatie deoarece indicatorul este adresat vacilor





2. Care va sunt obligatiile daca, circuland pe drumul public, intalniti indicatorul alaturat:



a) sa va verificati de urgenta mail-ul

b) sa trageti pe dreapta la cel mai apropiat “Internet Cafe”

c) sa nu circulati cu o viteza mai mare de 512kb/s

3. Unde va aflati daca intalniti indicatorul de mai jos:



a) in apropierea unui bar sau bordel

b) in apropierea unei maternitati

c) pe un drum alunecos

4. Cum se pedepseste depasirea fara semnalizare:

a) cu pedeapsa cu moartea si retinerea permisului de conducere pentru 90 de zile

b) cu pedeapsa cu moartea dar fara retinerea permisului de conducere

c) cu pedeapsa cu moartea, amenda si inchisoare.

5. Care este ordinea de trecere in intersectia alaturata:



a) primul va trece autoturismul rosu, pentru ca se grabeste,al doilea autoturismul verde pentru ca se grabeste mai putin, al treilea autocamionul pentru ca nu se grabeste deloc

b) primul va trece camionul, al doilea autoturismul rosu, iar al treilea tot camionul

c) toate cele trei autovehicule vor trece simultan in intersectie

6. Ce faceti daca intalniti simultan in aceeasi intersectie indicatoarele din imagine, situate unul sub altul ca si in imaginea alaturata:





a) opriti, si acordati prioritate, dar in acelasi timp va continuati drumul pentru ca aveti prioritate

b) va continuati drumul pentru ca aveti prioritate, dupa care va intoarceti in intersectie si va opriti ca sa acordati prioritate

c) nu aveti nici o obligatie deoarece sunt indicatoare de informare turistica.

7. Ce obligatii aveti la intalnirea indicatorului alaturat:



a) sa va faceti cruce

b) sa acordati prioritate preotilor care circula din dreapta

c) sa claxonati in exces

8. Circulati iarna pe drumul public acoperit cu zapada, ninge abundent si este ceata, ce trebuie sa faceti:

a) va opriti si asteptati pana vine vara, dupa care va continuati drumul

b) mariti viteza si inchideti ochii

c) sunteti obligat ca in aceasta situatie va echipati autovehiculul cu CD Player

9. Intalniti intr-o intersectie un politist care are mana dreapta ridicata si va indica semnalul de mai jos, ce semnifica acest semnal pentru dumneavoastra?

a) nimic, deoarece este un semnal adresat conducatorilor de avioane

b) trebuie sa porniti stergatoarele deoarece semnalul va indica faptul ca va incepe ploaia

c) sunteti obligat sa opriti si sa acordati primul ajutor politistului deoarece are degetul fracturat.

10. In urma unui accident auto, una din victime are hemoragii severe, aveti dreptul sa o transportati la spital?

a) nu, deoarece va murdareste masina cu sange si poate moare si nu va mai poate despagubi

b) da, dar numai in portbagajul masinii

c) da, dar sunteti obligat sa lasati victima sa conduca autovehiculul

11. Circulati regulamentar pe un pod cu circulatie pe un singur sens, iar din contrasens vine un tir circuland cu viteza de 160km/h, ce trebuie sa faceti in aceasta situatie?

a) mariti viteza ca sa fiti sigur ca muriti

b) nu va faceti probleme, deoarece soferul tirului procedeaza neregulamentar si va suporta consecintele legale

c) ati pus-o!!!

12. Cum se trateaza ranile survenite in urma unui accident rutier?

a) se dezinfecteaza rana cu scuipat dupa care se curata cu peria de sarma

b) se leaga rana cu sarma ghimpata pentru a se opri hemoragia

c) se pupa in dreptul ranii pentru a ameliora durerea.

13. Circulati regulamentar si observati ca, din spate conducatorul unui autoturism se pregateste sa va depaseasca, cum procedati?

a) mariti viteza si va luati la intrecere cu respectivul conducator auto, pana cand renunta sa va depaseasca

b) il acrosati din lateral cand este in dreptul dvs. astfel incat sa il scoateti de pe partea carosabila

c) iesiti imediat de pe partea carosabila, chiar in sant daca este posibil, ca sa ii dati de inteles ca sunteti de acord sa fiti depasit

14. Circulati regulamentar si observati ca un biciclist se prinde cu mana de autoturismul dumneavoastra. Cum procedati?

a) mariti viteza cat puteti de mult, deoarece este posibil ca biciclistul sa se grabeasca

b) mariti viteza si incepeti sa circulati in zig zag, pana cand nu il mai vedeti pe biciclist

c) scoateti capul pe geam si il injurati pe biciclist

15. Sunteti implicat intr-un accident auto soldat cu victime omenesti si pagube materiale. Cand aveti voie sa consumati bauturi alcoolice si sa va drogati?

a) inaintea accidentului

b) in timpul accidentului

c) imediat dupa accident

16. Aveti voie sa treceti la culoarea rosie a semaforului?

a) probabil ca nu

b) in nici un caz nu

c) sigur nu

17. Ce va avertizeaza indicatorul de mai jos ?



a) ca in localitatea Suceava se circula doar cu camionul

b) ca daca nu circulati cu camionul nu o sa ajungeti in Suceava

c) ca daca mergeti spre Suceava o sa fiti lovit de un camion

18. Cine procedeaza gresit in situatia urmatoare?



a) conducatorul tramvaiului pentru ca nu se apropie de trotuar

b) conducatorii motocicletelor pentru ca vor sa intre in tramvai cu tot cu motociclete

c) pietonii pentru ca nu au motociclete

Preluarea fara permisiunea autorului este interzisa.