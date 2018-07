Anunț CRAB SA cu privire la calitatea apei potabile

Urmare a fenomenelor meteorologice din ultimele zile, s-a inregistrat o crestere a turbiditatii (grad de limpezime) apei brute provenite din acumularea Valea Uzului peste limitele normale care permit tratarea acesteia.

Personalul de specialitate al S.C. CRAB S.A. urmareste evolutia acestui parametru, insa in conditiile in care, in perioada urmatoare, se va constata cresterea turbiditatii, apreciem ca exista riscul afectarii programului de furnizare a apei in Municipiul Bacau.