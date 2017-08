15 august – Adormirea Maicii Domnului

La data de 15 august, intreaga crestinatate pomeneste Adormirea Maicii Domnului. Se spune ca la moartea sa, casa a fost cuprinsa de o lumina puternica, iar Iisus Hristos, impreuna cu arhangheli si ingeri, a coborat si a condus sufletul Maicii Domnului spre cer.

Credinta populara povesteste cum Maica Domnului si-a luat ramas bun de la plante, de la animale si de la toata fiinta. Dupa ce sufletul s-a urcat la Cer, a fost inmormantata in satul Ghetsimani, asa cum si-a dorit, iar mormantul a fost pazit zile in sir de catre apostoli.

Toma Necredinciosul, care s-a intors mai tarziu la Ierusalim, s-a rugat de apostoli s-o vada si el pentru ultima data pe Maica Domnului. In cele din urma, mormantul a fost deschis, dar trupul disparuse.

Se crede ca Iisus Hristos nu a dorit sa-i lase corpul sa putrezeasca precum la ceilalti muritori. Asa se face ca Maica Domnului este singura femeie care are corpul in lumea cereasca.

In popor, se spune despre ea ca ii apara pe cei sarmani, pe cei aflati in suferinta, pe copii. Da intotdeauna sfaturi bune (prin intermediul viselor) celor aflati in impas. Ii iubeste atat de mult pe oameni, incat l-a convins pe Dumnezeu sa transforme fuioarele, care se dau de Iordan, intr-un mare navod.

Inainte de Marea Judecata, Maica Domnului va da cu navodul de trei ori prin iad, sufletele de acolo putand sa se prinda de el, si astfel sa se mantuiasca de pacate. Se mai spune ca dracii, ramasi fara sufletele oamenilor, se vor manca intre ei pana cand nu va mai ramane nici unul.

In aceasta zi se culeg diferite plante, care, odata asezate sub icoana Maicii Domnului, capata puteri tamaduitoare. Trandafirii care infloresc acum vestesc o toamna lunga. Se dau de pomana fructe pentru sufletele celor morti. Intre cele doua Marii este timpul prielnic semanarii graului. In popor s-a stabilit astfel o analogie inedita.

Timpul este reinnoit prin cele doua sarbatori crestine, asezate la o diferenta mica una de alta. Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului incheie un ciclu, redeschis de cea a Nasterii Maicii Domnului (8 septembrie). Tot asa, dintr-o samanta aparent fara viata se va naste un nou spic de grau plin cu boabe, caci si din moarte poate aparea viata.