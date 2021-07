Trei clișee despre plata datoriilor prin metode online

Clișeele, miturile și zvonurile fără fundament sunt omniprezente în viețile oamenilor, indiferent de subiectul la care se face referire. Oamenii se lovesc de clișee și atunci când vine vorba despre bani, plăți, datorii. Paradoxul, pentru ca se poate vorbi și despre asta, constă în modul în care clișeele reușesc să convingă, chiar dacă nu sunt susținute de idei reale.

Agentii de la KRUK Romania SRL au cules cele mai vehiculate clisee, folosite frecvent in legatura cu platile online. Acestea pot afecta inclusiv clientii firmei, in conditiile in care acestia pot sa aleaga sau nu sa faca plati online.

Cliseul 1: Plata cu cardul de credit/debit este mai sigura daca se realizeaza la sediul bancii si nu online

Un cliseu care nu poate fi justificat in realitate, deoarece cardurile sunt una dintre cele mai sigure metode de plata in mediul online. Utilizarea acestor metode de plata este reglementata de standarde de conformitate, precum fluxurile securizate 3D. In cazul utilizarii cardului de credit, banii nu sunt dedusi imediat din contul bancar. Mai intai, emitentul cardului plateste pentru bunuri sau servicii, iar persoana care foloseste cardul plateste mai tarziu.

Pe de alta parte, utilizarea cardului de debit pentru plati online este la fel de sigura. Prin utilizarea unui astfel de card, pentru a finaliza platile online, fondurile se deduc direct din cont. Si utilizarea cardurilor de debit se realizeaza cu protectia standardelor 3DS. De exemplu, atunci cand se fac plati online pentru a se plati datoriile la KRUK, parolele unice – trimise prin SMS sau e-mail – sunt utilizate pentru autentificarea platii.

Programele Zero Liability Protection de la Visa si Mastercard protejeaza ambele tipuri de carduri, asigurand ca detinatorii de carduri nu sunt responsabili pentru taxe neautorizate.

Cliseul 2: Mersul periodic la banca pentru debite

Un alt cliseu intens folosit in mod gresit, avand in vedere ca debitele directe sunt o optiune buna pentru cumparatorii care platesc sume recurente. Practic, prin alegerea optiunii de plata recurenta, sumele de bani care trebuie sa se plateasca la un anumit interval de timp (pentru facturi, de exemplu) se preiau automat din conturile bancare. Aceasta modalitate de plata online este considerata sigura, deoarece etapa de configurare/autorizare include mai multe garantii si verificari.

Cliseul 3: Securitatea informatiilor despre contul bancar

Avand in vedere ca exista si cumparatori care refuza sa utilizeze carduri online era nevoie sa apara serviciile terte. Practic, de intermediari in tranzactii. Se poate opta pentru portofele electronice, precum PayPal, GooglePay sau ApplePay. Inclusiv prin designul lor, acestea sunt sigure pentru ca nu divulga informatii despre contul bancar al utilizatorului.

In concluzie, informatiile cu privire la platile online oferite de KRUK, companie despre care se pot obtine informatii relevante, inclusiv de pe listafirme.ro, demonstreaza ca platile online sunt sigure si pot fi folosite fara retineri.

Cliseele, aceste sabloane de gandire sau de exprimare stilistica, vor continua sa existe, dar asta nu inseamna ca toate sunt si adevarate. Asa cum exista anumite tipare de gandire in legatura cu platile online, exista si clisee despre KRUK – in definitiv, despre orice subiect.